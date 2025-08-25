Départ de Gand annulé pour une blessure... inexistante ? "Quelque chose s'est passé en coulisses"

Pas dans les plans d'Ivan Leko à La Gantoise, Hugo Gambor devait quitter la Planet Group Arena pour Kasımpaşa. Mais un élément troublant a anéanti toute chance que le dossier aboutisse.

Ivan Leko s'était un temps plaint du manque de renforts dans son effectif, tout en procédant en parallèle à un ménage chez les joueurs déjà présents. Hélio Varela et Ismaël Kandouss en ont notamment fait les frais, mais ne sont pas seuls.

Après avoir été testé lors de la préparation, notamment pendant la répétition générale face à l'AZ Alkmaar, Hugo Gambor n'a pas encore eu voix au chapitre en match officiel depuis le début de saison. Il n'entre clairement pas dans les plans de l'entraîneur croate.

Une solution devait donc être trouvée pour le défenseur central de 22 ans, arrivé de Dunkerque fin janvier 2024 pour 600 000 € et encore sous contrat avec les Buffalos jusqu'en juin 2027.

C'est Kasımpaşa qui s'est manifesté pour s'attacher ses services. Gand voulait le libérer en prêt, le club turc était d'accord sur ce principe, et le Centrafricain, (3 sélections), apparu à 19 reprises depuis son arrivée à La Gantoise, voulait récupérer du temps de jeu. L'opération aurait donc pu être bouclée très rapidement.

L'histoire étrange qui a fait capoter le prêt de Hugo Gambor

Il n'en est rien, et il n'y a désormais plus aucune chance que ce prêt se réalise, selon les informations du spécialiste des transferts Sacha Tavolieri. En effet, l'entraîneur du club, Shota Arveladze, aurait reçu des informations venues de Belgique stipulant qu’Hugo Gambor était blessé au genou, ce qui a grandement refroidi son intérêt.

Cependant, le natif de Blois, en France, n'est absolument pas blessé. Quelque chose s'est donc passé en coulisses pour produire l'une des histoires les plus étranges de ce mercato d'été.

Malgré les départs de Jordan Torunarigha et Tsuyoshi Watanabe, Hugo Gambor n'aura pas de temps de jeu à La Gantoise et doit trouver une porte de sortie avant le 6 septembre, puisque Maksim Paskotsi et Siebe Van der Heyden lui sont passés devant dans la hiérarchie.