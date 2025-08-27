Comme à Villarreal ? Pourquoi Anderlecht ne doit pas désespérer à l'AEK Athènes

Le RSC Anderlecht se déplace ce jeudi à l'AEK Athènes, dans ce qui devrait être un vrai chaudron. Les pronostics ne sont pas en leur faveur, mais les Mauves doivent y croire.

Au vu des réactions depuis le match aller, on pourrait croire que le RSCA a perdu le match aller contre l'AEK Athènes sur le score de 0-3. Les supporters comme les observateurs partent défaitistes, et nous l'étions aussi avant la rencontre de jeudi dernier au vu de ce qu'Anderlecht avait montré depuis le début de la saison.

Mais le score n'est que de 1-1, et les Mauves ont donc encore toutes les cartes en main pour aller chercher la qualification... s'ils jouent comme ils l'ont fait il y a une semaine. Car l'Anderlecht de jeudi dernier était le meilleur de la saison, avec des cadres à niveau : Dolberg, Kana, De Cat, Huerta, Angulo, même le si décrié Maamar - tous ont répondu présent.



On a senti, jeudi passé, comme si un poids était enfin retiré des épaules du groupe, qui commençait à douter imperceptiblement de ses capacités. Hasi n'y est pas pour rien : le coach kosovar semblait enfin avoir trouvé son onze (avec pour regrettable corollaire qu'il n'a osé y toucher que trop tard dans le match).

Enfin, certains points morts comme Verschaeren, Stroeykens et Vazquez étaient laissés de côté, et c'est tout le jeu d'Anderlecht qui en a été comme aéré, fluidifié. Surtout, en face, l'AEK Athènes n'était que l'ombre du dieu de l'Olympe promis : une équipe timorée, brouillonne, lente. "Le coach adverse a adapté son équipe et n'a pas mis son entrejeu habituel", pointait Hasi ; un beau compliment fait au Sporting... mais on imagine qu'à Athènes, les Grecs changeront leur fusil d'épaule.

Comme à Villarreal en 2023 ?

Qu'à cela ne tienne, Anderlecht doit croire en ses chances. Besnik Hasi avait parlé d'exploit et a affirmé s'être trompé de mot, mais cette fois, aller chercher la qualification serait bien une petite prouesse. Elle n'aurait rien de fou, cependant : rappelons-nous de cette qualification arrachée à Villarreal, grâce à un but de Slimani et une performance délirante de Verbruggen. Coosemans est capable de grands matchs ; Dolberg vaut bien l'Algérien.

Il ne devrait y avoir aucun titulaire commun entre le onze de mars 2023 au Madrigal et celui de demain à l'OPAP Arena, sauf si Verschaeren fait un retour surprise. Coosemans, cependant, était sur le banc, tout comme Stroeykens, Angulo et Leoni ; ils pourront raconter à leurs coéquipiers qu'à l'époque non plus, personne ne donnait Anderlecht gagnant.

La forme des Mauve & Blanc en championnat n'était pas folle (Brian Riemer et ses hommes finiront 11e de JPL), et pourtant, cette qualification à Villarreal reste la plus belle performance européenne d'Anderlecht ces 10 dernières années, avec probablement le miracle de Saint-Pétersbourg en 16e de finale de l'Europa League en 2017 (2-0 à la maison, 3-1 au Zenit avec un but de Thelin à la 90e). Oui, il faut y croire...