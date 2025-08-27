La Lazio freinée par ses restrictions, un autre club se positionne pour Jan-Carlo Simić

Anderlecht s'envole aujourd'hui pour Athènes afin de disputer le tour préliminaire européen décisif. Dans la sélection figure Jan-Carlo Simić, récemment gêné par une légère blessure au genou, mais désormais opérationnel. Reste toutefois la question de sa situation concernant un transfert.

Le défenseur de 20 ans attire désormais l’attention de plusieurs clubs étrangers. La Lazio et le RB Leipzig montrent notamment un vif intérêt pour le talent serbe des Mauves.

Pour la Lazio, la situation est compliquée. Le club romain est frappé d’une interdiction de transfert jusqu’en janvier en raison de contraintes financières. Les dirigeants envisageraient déjà des montages financiers pour convaincre Jan-Carlo Simić, mais cela n’aurait que peu d’intérêt pour Anderlecht.

Leipzig, une piste plus crédible

Le RB Leipzig apparaît comme l’option la plus logique. Le club allemand dispose des moyens pour répondre à la demande, estimée à environ huit millions d’euros, ce qui permettrait à Anderlecht de revoir son noyau.

Si Simić devait finalement partir cette semaine, le club pourrait chercher immédiatement un remplaçant. En Allemagne, le nom de David Odogu (19 ans, Wolfsburg) circule déjà, même si un transfert paraît compliqué puisque son club ne souhaite pas le laisser partir pour l’instant.

Beaucoup dépendra de la qualification européenne. Ce n’est qu’après le match retour à Athènes qu’Anderlecht décidera s’il faut renforcer la défense et quel budget y consacrer.

Suis AEK Athènes - Anderlecht en live sur Walfoot.be à partir de 20:00 (28/08).

