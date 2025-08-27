Le transfert de Bilal El Khannouss vers un club de Premier League a capoté

Le transfert de Bilal El Khannouss vers un club de Premier League a capoté
Et si Bilal El Khannouss restait finalement à Leicester cette saison malgré la relégation ? Il n'ira en tout cas pas à Crystal Palace, le transfert ayant capoté.

Bilal El Khannouss semblait en bonne voie pour rejoindre Crystal Palace. Un accord personnel avait même été trouvé entre le joueur et le club anglais, selon le journaliste de Foot Mercato Santi Aouna.

Mais finalement, il ne devrait pas rejoindre la formation de Premier League. L’accord entre Leicester et les Eagles aurait capoté, révèle le journaliste de Sky Sports Rob Dorsett.

Les Foxes n’auraient tout simplement plus besoin de vendre pour satisfaire aux règles du PSR (fair-play financier). Le club a déjà cédé James Justin à Leeds et Kasey McAteer à Ipswich.

Malgré le désir du joueur de signer dans la capitale londonienne, Crystal Palace ne fera pas de cadeau. 35 millions d’euros sont demandés pour le laisser partir, un montant que les Londoniens ne sont pas prêts à payer.

Le Belgo-Marocain est actuellement sous contrat avec les Foxes jusqu’en juin 2028. Il semble parti pour connaître une saison dans le deuxième échelon du football anglais si rien ne bouge d’ici la fin du mercato. Un Belge pourrait cependant quitter le club : Wout Faes est actuellement en négociations avec le Beşiktaş.

