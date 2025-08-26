La direction d'un club étranger s'est déplacée en Angleterre afin de négocier un transfert de Wout Faes

La direction d'un club étranger s'est déplacée en Angleterre afin de négocier un transfert de Wout Faes
Le dossier du transfert de Wout Faes vers la Turquie semble avancer. La direction de Beşiktaş s'est rendue en Angleterre afin de poursuivre les négociations.

En vue du Mondial 2026, Wout Faes veut quitter Leicester City. Le Diable Rouge n'a pas envie de jouer dans le deuxième échelon du football anglais et il le sait, il aurait plus de chances d'être sélectionné avec la Belgique dans un championnat plus relevé.

Le Beşiktaş a été cité comme étant un club intéressé ces derniers jours. L'expert mercato Fabrizio Romano révélait que le club avait fait une approche pour le défenseur belge.

La formation turque voulant renforcer sa défense, la direction du club s'est rendue en Angleterre pour évoquer un potentiel transfert, révèle le média turc Takvim. Les négociations sont actuellement toujours en cours.

Un contrat de 3 saisons + 1

Un contrat de trois saisons plus une année en option est évoqué. La valeur marchande du joueur belge est estimée à 15 millions d'euros et son contrat actuel avec les Foxes court jusqu'en juin 2027.

Après trois années en Angleterre, Wout Faes connaîtrait sa première aventure en Turquie. Avant Leicester, il a joué au Stade de Reims (France), à Ostende, à l’Excelsior Rotterdam (Pays-Bas), au SC Heerenveen (Pays-Bas) et a été formé à Anderlecht, au Lierse ainsi qu'au KVV Rauw Sport Mol.

