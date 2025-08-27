Pris au piège, sans son mot à dire : nouveau rebondissement pour Bilal El Khannouss après son transfert avorté

Photo: © photonews

Bilal El Khannouss veut quitter Leicester, mais les Foxes ne lui facilitent pas la tâche. L'ancien joueur de Genk avait conclu un accord personnel avec Crystal Palace, mais l'entrée de clubs d'Arabie Saoudite dans les discussions rebattit toutes les cartes.

L'été dernier, Bilal El Khannouss quittait le Racing Genk pour Leicester contre 22,5 millions d'euros et espérait découvrir, puis s'imposer pendant plusieurs années en Premier League.

Néanmoins, les Foxes ont été relégués au terme de la saison dernière et évoluent désormais en Championship. Un sérieux contretemps pour l'ancien joueur du Racing Genk, qui cherche à quitter le club pour retrouver l'élite du championnat anglais.

Leicester veut envoyer Bilal El Khannouss en Arabie Saoudite

Leicester devait bien vendre un ou deux joueurs en début de mercato, mais s'est récemment séparé de James Justin, parti à Leeds, et de Kasey McAteer, à Ipswich, et peut donc attendre la bonne offre. Au grand dam de Bilal El Khannouss, qui avait conclu un accord personnel avec Crystal Palace pour revenir en Premier League.

Néanmoins, les Londoniens ne veulent pas offrir les 35 M€ demandés par Leicester. Et les Foxes ne comptent pas baisser leurs exigences, car selon les informations de Sacha Tavolieri, des clubs d'Arabie Saoudite sont entrés dans les discussions, laissant penser à Leicester qu'un gros chèque pourrait être à la clé de cette opération. L'accord personnel entre Palace et El Khannouss a donc sauté, d'après le journaliste anglais Rob Dorsett.

Une mauvaise nouvelle pour El Khannouss, qui voulait bel et bien quitter les Foxes, mais pour retrouver un défi sportif important dans un grand championnat. Cette semaine, il aurait réitéré à la direction son envie de quitter le club avant la fin du mercato.

