Rednic out, Euvrard in : le récit des 72 dernières heures au Standard et le potentiel remplaçant trouvé par Dender

La décision du Standard était prise en début de semaine, et a été matérialisée ce mercredi matin. Mircea Rednic n'est plus l'entraîneur des Rouches. Voici comment se sont déroulées les dernières heures à Sclessin.

Le retour de Mircea Rednic au Standard aura été de bien plus courte durée que prévu. Après seulement cinq matchs officiels sur le banc des Rouches, l'entraîneur roumain a été évincé ce mercredi matin et remplacé par Vincent Euvrard.

Le désormais ex-entraîneur de Dender, qui avait également connu des passages positifs au RWDM et à Zulte, a été contacté dès lundi matin par la direction du Standard, après la débâcle subie contre le Cercle de Bruges et une réunion, dimanche, entre la direction et Rednic, qui n'a pas convaincu Marc Wilmots des possibilités d'amélioration de la situation.



Le T1 des Rouches, avec des méthodes dépassées, des choix incompréhensibles et des explications encore moins claires, s'était déjà mis une partie du vestiaire à dos. Traîner les choses n'aurait fait qu'empirer la situation. Le Standard vise toujours le top 6 et ne voulait pas prendre de retard sur ses concurrents directs.

Vincent Euvrard n'a pas hésité bien longtemps

Une fois l'intérêt du Standard connu, Vincent Euvrard s'est donné le temps de la réflexion, mais n'a pas hésité bien longtemps. Mardi soir, il communiquait au PDG Belinda Siahaan et au directeur sportif Julien Gorius son intention de quitter le club, et marquait son accord auprès de Marc Wilmots.

Il fallait ensuite trouver un accord entre les deux clubs, qui a été ficelé ce mercredi tôt dans la matinée. L'engrenage était ensuite lancé, et Mircea Rednic, qui se savait déjà sur la sellette, a appris la nouvelle avant l'entraînement matinal de ce mercredi. De son côté, Vincent Euvrard a envoyé un message dans le groupe Whatsapp des joueurs de Dender, pour s'excuser du timing et leur souhaiter bonne chance pour la suite.

Les joueurs du Standard, conviés à une réunion pré-entraînement, ont également appris la nouvelle ce mercredi matin, peu avant que le communiqué officiel ne soit posté sur les réseaux sociaux. Dender, de son côté, se met à la recherche d'un remplaçant avant la rencontre face au Sporting Charleroi ce week-end, et selon les informations qui nous reviennent, Timmy Simons pourrait faire son retour au stade Van Roy.