OFFICIEL : le Standard limoge Mircea Rednic et annonce déjà son remplaçant

Photo: © photonews
C'est officiel, le Standard de Liège a annoncé mettre un terme à sa collaboration avec Mircea Rednic. Le nom de son remplaçant est déjà connu.

Après seulement cinq matchs de championnat, Mircea Rednic n'est déjà plus l'entraîneur du Standard de Liège. L'équipe liégeoise a annoncé la nouvelle dans un communiqué publié ce mercredi matin.

Le bilan du coach belgo-roumain avec le matricule 16 est le suivant : deux victoires, un nul et deux défaites. La défaite face au Cercle de Bruges sur le score de 0-3 a été celle de trop. Les Liégeois ont enchaîné un deuxième revers de suite après celui contre l'Union Saint-Gilloise (3-0).

Le remplaçant est connu

Son remplaçant est connu. Déjà en poste au FCV Dender EH, Vincent Euvrard a reçu une proposition et a décidé de l'accepter. Il devient donc le nouveau T1 du club liégeois.

La formation liégeoise précise qu'il a paraphé un contrat de deux saisons. Il sera déjà en poste dès ce jeudi afin de préparer la rencontre des Rouches contre Louvain, qui aura lieu dimanche. Ce changement de coach a donc lieu avant un déplacement important où le Standard devra s'imposer pour relancer une dynamique positive.

"Nous remercions Mircea Rednic pour son implication depuis juin dernier et nous souhaitons la bienvenue à Vincent Euvrard ainsi que la réussite dans ce nouveau challenge," conclut le club dans son communiqué.

