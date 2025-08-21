Une piste en moins pour remplacer Lukaku : Roméo Vermant sera absent plusieurs semaines

Touché en première période contre les Glasgow Rangers, Roméo Vermant était resté au vestiaire à la pause. Le verdict est tombé : le jeune attaquant brugeois reviendra après la trêve internationale.

Soirée contrastée pour Roméo Vermant ce mardi à Glasgow. Après quelques minutes de jeu seulement, le jeune attaquant brugeois inscrivait un superbe but, profitant d'une incompréhension entre la défense et le gardien de but écossais pour ouvrir le score.

Mais un peu plus tard, Vermant restait au sol. L'attaquant semblait touché, ce qui se confirmera à la mi-temps : il ne ressortira pas des vestiaires, remplacé par Nicolo Tresoldi. Hasard ou pas ? Bruges a bien plus souffert en seconde période.



Vermant ne deviendra pas Diable Rouge tout de suite

On ignorait encore la durée de l'absence de Roméo Vermant. Cela a désormais été communiqué par le Club de Bruges. Le jeune buteur souffre d'une blessure musculaire qui va le tenir éloigné des terrains pour une durée d'environ 3 semaines.

Cela signifie que Vermant ne reviendra avec les Blauw & Zwart qu'après la trêve internationale de septembre. Il manquera le match retour face aux Rangers et la "Bataille des Flandres" contre La Gantoise le 31 août prochain, tandis que le match de ce week-end contre Westerlo a été reporté.

C'est une mauvaise nouvelle pour l'attaquant de 21 ans, à plusieurs égards. En effet, au vu de l'absence de Romelu Lukaku et du peu de temps de jeu de concurrents comme Michy Batshuayi, Roméo Vermant pouvait clairement espérer une sélection avec les Diables Rouges pour les matchs contre le Liechtenstein et le Kazakhstan.