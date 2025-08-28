L'ex-Unioniste Ismaël Kandouss quitte La Gantoise... et l'Europe

L'ex-Unioniste Ismaël Kandouss quitte La Gantoise... et l'Europe
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Ismaël Kandouss n'est plus un Buffalo. L'ancien défenseur de l'Union Saint-Gilloise, en manque de temps de jeu, signe au Maroc.

La Gantoise continue à dégraisser un noyau qui, comme l'avait souligné Ivan Leko à son arrivée, contenait énormément d'excédentaires alors que certains secteurs avaient besoin de renforts. C'est désormais Ismaël Kandouss (27 ans) qui a trouvé une solution et quitte la Planet Group Arena.

Le défenseur central international marocain (une cap) va en effet découvrir le championnat de son pays d'origine : pour la première fois de sa carrière, Kandouss quitte l'Europe. Il s'est engagé en faveur du RS Berkane, champion du Maroc et qui disputera donc la Champions League africaine.

Ismaël Kandouss avait rejoint l'Union Saint-Gilloise en provenance de Dunkerque en 2019, et participé à la remontée des Unionistes en D1A. Après 145 matchs en faveur de l'USG, le Franco-Marocain signait en faveur de La Gantoise en 2023 contre 1,75 million d'euros.

Titulaire lors de sa première saison, Kandouss disputait 49 matchs toutes compétitions confondues. La saison passée, en manque de temps de jeu, il partait en prêt en Arabie Saoudite, à Al-Orobah, où il disputera 30 matchs.

Leko n'avait pas intégré Ismaël Kandouss au noyau cette saison : l'international marocain n'a pas pris part au moindre match de Jupiler Pro League, et un départ était donc inévitable. 

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
La Gantoise
Renaissance Sportive De Berkane
Ismaël Kandouss

Plus de news

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 28/08: Kandouss - Liongola - Ramazani

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 28/08: Kandouss - Liongola - Ramazani

15:00
Anderlecht est prévenu : "Nous serons meilleurs à domicile qu'au Lotto Park"

Anderlecht est prévenu : "Nous serons meilleurs à domicile qu'au Lotto Park"

14:40
Excellente nouvelle à la RAAL : un cadre prolonge jusqu'en 2029

Excellente nouvelle à la RAAL : un cadre prolonge jusqu'en 2029

14:20
Après le fiasco des Rangers, le père de Nicolas Raskin dézingue le coach écossais !

Après le fiasco des Rangers, le père de Nicolas Raskin dézingue le coach écossais !

14:00
D3 ACFF : Mouscron, trois ans après la faillite, réussit son retour en séries nationales !

D3 ACFF : Mouscron, trois ans après la faillite, réussit son retour en séries nationales !

13:40
Un ancien espoir belge bientôt en Liga ? Les négociations avancent

Un ancien espoir belge bientôt en Liga ? Les négociations avancent

13:20
Nouveau fiasco d'Onana : à Manchester United, supporters et médias réclament Lammens

Nouveau fiasco d'Onana : à Manchester United, supporters et médias réclament Lammens

12:40
Deux places garanties en Ligue des champions ? Anderlecht joue un rôle crucial Analyse

Deux places garanties en Ligue des champions ? Anderlecht joue un rôle crucial

13:00
Un club de Ligue 1 pousse pour Lucas Stassin, mais Saint-Étienne reste inflexible

Un club de Ligue 1 pousse pour Lucas Stassin, mais Saint-Étienne reste inflexible

12:20
"Ce sera plus chaud qu'à notre époque" : un ancien d'Anderlecht alerte sur l'ambiance face à l'AEK

"Ce sera plus chaud qu'à notre époque" : un ancien d'Anderlecht alerte sur l'ambiance face à l'AEK

12:00
Une réponse claire concernant le cas Ordoñez ? Le CEO du Club de Bruges tranche

Une réponse claire concernant le cas Ordoñez ? Le CEO du Club de Bruges tranche

11:40
"Ils doivent se qualifier" la presse grecque avertit l'AEK Athènes avant Anderlecht

"Ils doivent se qualifier" la presse grecque avertit l'AEK Athènes avant Anderlecht

11:20
Un club belge a recruté de quoi aligner presque deux équipes... mais ne s'arrête pas là

Un club belge a recruté de quoi aligner presque deux équipes... mais ne s'arrête pas là

11:00
"Pour une revanche de l'an dernier" : l'Union et Aït El Hadj attendent le tirage avec une idée en tête

"Pour une revanche de l'an dernier" : l'Union et Aït El Hadj attendent le tirage avec une idée en tête

10:30
La presse écossaise détruit les Rangers : "déchirés en morceaux" et "une prestation pitoyable"

La presse écossaise détruit les Rangers : "déchirés en morceaux" et "une prestation pitoyable"

10:00
2
Samir Nasri revient sur son passage à Anderlecht et lâche une anecdote surprenante sur Kompany

Samir Nasri revient sur son passage à Anderlecht et lâche une anecdote surprenante sur Kompany

09:30
Qui rejoint le Club de Bruges en Ligue des champions ? Voici les derniers qualifiés

Qui rejoint le Club de Bruges en Ligue des champions ? Voici les derniers qualifiés

09:00
Le choix le plus facile pour Rudi Garcia ? Après sa démonstration, un futur Diable Rouge affirme "Je pense être là"

Le choix le plus facile pour Rudi Garcia ? Après sa démonstration, un futur Diable Rouge affirme "Je pense être là"

08:30
1
Après l'humiliation infligée aux Rangers, Nicky Hayen prévient : "Nous devons rester humbles"

Après l'humiliation infligée aux Rangers, Nicky Hayen prévient : "Nous devons rester humbles"

08:00
Humiliation totale : Manchester United éliminé par une équipe de quatrième division

Humiliation totale : Manchester United éliminé par une équipe de quatrième division

07:40
Blessé, Roméo Vermant a donné de ses nouvelles avant le large succès de Bruges contre les Rangers

Blessé, Roméo Vermant a donné de ses nouvelles avant le large succès de Bruges contre les Rangers

07:20
"On sera meilleurs qu'au match aller" : l'AEK Athènes ne craint pas la venue d'Anderlecht

"On sera meilleurs qu'au match aller" : l'AEK Athènes ne craint pas la venue d'Anderlecht

07:00
L'énorme frayeur de Vincent Kompany, qualifié par la petite porte contre une D3 en Coupe d'Allemagne

L'énorme frayeur de Vincent Kompany, qualifié par la petite porte contre une D3 en Coupe d'Allemagne

06:30
Après un départ avorté pour cause de blessure "fantôme", Ivan Leko voit partir un autre défenseur

Après un départ avorté pour cause de blessure "fantôme", Ivan Leko voit partir un autre défenseur

21:20
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 27/08: Meunier - Erabi - Gambor

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 27/08: Meunier - Erabi - Gambor

22:20
Bruges humilie les Rangers : 6-0 et une qualification par la très grande porte !

Bruges humilie les Rangers : 6-0 et une qualification par la très grande porte !

22:50
Défaite du SL16 FC, Mons renverse le derby : tous les résultats de la soirée en D1 ACFF

Défaite du SL16 FC, Mons renverse le derby : tous les résultats de la soirée en D1 ACFF

22:35
Genk vise un attaquant qui a éliminé Charleroi pour remplacer Tolu Arokodare

Genk vise un attaquant qui a éliminé Charleroi pour remplacer Tolu Arokodare

22:00
Suivi par une écurie de Premier League, Thomas Meunier est fixé sur son avenir à Lille

Suivi par une écurie de Premier League, Thomas Meunier est fixé sur son avenir à Lille

22:20
Des surprises chez les Diables Rouges ? Cinq noms que Rudi Garcia pourrait sortir de son chapeau

Des surprises chez les Diables Rouges ? Cinq noms que Rudi Garcia pourrait sortir de son chapeau

21:40
1
Officiel : un temps cité à Anderlecht, l'ancien de l'Antwerp Arbnor Muja est de retour en Jupiler Pro League

Officiel : un temps cité à Anderlecht, l'ancien de l'Antwerp Arbnor Muja est de retour en Jupiler Pro League

20:30
Pour la troisième fois en un an : Anderlecht à nouveau sanctionné par l'UEFA

Pour la troisième fois en un an : Anderlecht à nouveau sanctionné par l'UEFA

21:00
Après 140 matchs de D1A, il veut retrouver le monde pro dans le club d'un acteur flamand... et cartonne en préparation

Après 140 matchs de D1A, il veut retrouver le monde pro dans le club d'un acteur flamand... et cartonne en préparation

20:00
Une équipe B de Genk contre le Lech Poznan ? Thorsten Fink ne laisse pas de doute et annonce déjà deux titulaires

Une équipe B de Genk contre le Lech Poznan ? Thorsten Fink ne laisse pas de doute et annonce déjà deux titulaires

19:30
Tout est chamboulé : l'arrivée de Vincent Euvrard, synonyme de changement de dispositif au Standard ?

Tout est chamboulé : l'arrivée de Vincent Euvrard, synonyme de changement de dispositif au Standard ?

18:20
2
"On veut imposer notre jeu à l'AEK" : Besnik Hasi préface le premier très grand rendez-vous de la saison d'Anderlecht

"On veut imposer notre jeu à l'AEK" : Besnik Hasi préface le premier très grand rendez-vous de la saison d'Anderlecht

19:00
1

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 6
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 29/08 STVV STVV
KV Malines KV Malines 30/08 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Westerlo Westerlo 30/08 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 30/08 FCV Dender EH FCV Dender EH
La Gantoise La Gantoise 31/08 FC Bruges FC Bruges
OH Louvain OH Louvain 31/08 Standard Standard
Union SG Union SG 31/08 Anderlecht Anderlecht
KRC Genk KRC Genk 31/08 Zulte Waregem Zulte Waregem
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved