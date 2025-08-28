L'ex-Unioniste Ismaël Kandouss quitte La Gantoise... et l'Europe

Ismaël Kandouss n'est plus un Buffalo. L'ancien défenseur de l'Union Saint-Gilloise, en manque de temps de jeu, signe au Maroc.

La Gantoise continue à dégraisser un noyau qui, comme l'avait souligné Ivan Leko à son arrivée, contenait énormément d'excédentaires alors que certains secteurs avaient besoin de renforts. C'est désormais Ismaël Kandouss (27 ans) qui a trouvé une solution et quitte la Planet Group Arena.

Le défenseur central international marocain (une cap) va en effet découvrir le championnat de son pays d'origine : pour la première fois de sa carrière, Kandouss quitte l'Europe. Il s'est engagé en faveur du RS Berkane, champion du Maroc et qui disputera donc la Champions League africaine.

Ismaël Kandouss avait rejoint l'Union Saint-Gilloise en provenance de Dunkerque en 2019, et participé à la remontée des Unionistes en D1A. Après 145 matchs en faveur de l'USG, le Franco-Marocain signait en faveur de La Gantoise en 2023 contre 1,75 million d'euros.

Titulaire lors de sa première saison, Kandouss disputait 49 matchs toutes compétitions confondues. La saison passée, en manque de temps de jeu, il partait en prêt en Arabie Saoudite, à Al-Orobah, où il disputera 30 matchs.

Leko n'avait pas intégré Ismaël Kandouss au noyau cette saison : l'international marocain n'a pas pris part au moindre match de Jupiler Pro League, et un départ était donc inévitable.