Michel Platini et Sepp Blatter définitivement relaxés ce jeudi dans "l'affaire des deux millions"

Les anciens présidents de l'UEFA et de la FIFA ont été relaxés par le parquet helvétique des accusations dont ils faisaient l'objet ce jeudi matin. L'affaire pénale, qui date de dix ans, est à présent close.

Poursuivis pour "escroquerie, gestion déloyale, abus de confiance et faux dans les titres" dans l'affaire des deux millions de francs suisses, le Français Michel Platini et le Suisse Sepp Blatter ont été acquittés ce jeudi matin par le parquet suisse.

Comme le rappelle L'Equipe, un montant de deux millions de francs suisses (équivalent à 1,8 million d'euros) avait été versé à Platini en 2011 avec l'accord de Blatter, pour un travail de "conseiller technique" effectué par le premier en faveur du second entre 1998 et 2002.

Le 25 mars dernier, les deux hommes avaient déjà été acquittés en appel devant la Cour d'appel extraordinaire. Cette fois, le parquet suisse a donc décidé de ne pas faire de recours à ce dernier jugement, ce qui relache définitivement les deux ex-dirigeants.

Réaction de Blatter

Le ministère public suisse clôt ainsi un chapitre compris dans de nombreuses accusations, une vingtaine de procédures pénales comme le souligne Le Monde, à l'encontre de la FIFA depuis 2015.

"Je suis bien content que cela soit enfin fini" a rapidement réagi Sepp Blatter. Michel Platini n'a quant à lui toujours pas souhaité faire de déclarations supplémentaires au sujet de cette décision.