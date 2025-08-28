Michel Platini et Sepp Blatter définitivement relaxés ce jeudi dans "l'affaire des deux millions"

Michel Platini et Sepp Blatter définitivement relaxés ce jeudi dans "l'affaire des deux millions"
Photo: © Photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Les anciens présidents de l'UEFA et de la FIFA ont été relaxés par le parquet helvétique des accusations dont ils faisaient l'objet ce jeudi matin. L'affaire pénale, qui date de dix ans, est à présent close.

Poursuivis pour "escroquerie, gestion déloyale, abus de confiance et faux dans les titres" dans l'affaire des deux millions de francs suisses, le Français Michel Platini et le Suisse Sepp Blatter ont été acquittés ce jeudi matin par le parquet suisse.

Comme le rappelle L'Equipe, un montant de deux millions de francs suisses (équivalent à 1,8 million d'euros) avait été versé à Platini en 2011 avec l'accord de Blatter, pour un travail de "conseiller technique" effectué par le premier en faveur du second entre 1998 et 2002. 

Le 25 mars dernier, les deux hommes avaient déjà été acquittés en appel devant la Cour d'appel extraordinaire. Cette fois, le parquet suisse a donc décidé de ne pas faire de recours à ce dernier jugement, ce qui relache définitivement les deux ex-dirigeants. 

Réaction de Blatter

Le ministère public suisse clôt ainsi un chapitre compris dans de nombreuses accusations, une vingtaine de procédures pénales comme le souligne Le Monde, à l'encontre de la FIFA depuis 2015. 

"Je suis bien content que cela soit enfin fini" a rapidement réagi Sepp Blatter. Michel Platini n'a quant à lui toujours pas souhaité faire de déclarations supplémentaires au sujet de cette décision. 

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Michel Platini
Sepp Blatter

Plus de news

Un club étranger veut recruter Nilson Angulo : vraiment envisageable ?

Un club étranger veut recruter Nilson Angulo : vraiment envisageable ?

18:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 28/08: Dailly - Idumbo-Muzambo

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 28/08: Dailly - Idumbo-Muzambo

17:30
En grande difficulté, l'Olympic Charleroi recrute un jeune formé à Anderlecht pour se relever

En grande difficulté, l'Olympic Charleroi recrute un jeune formé à Anderlecht pour se relever

17:30
Alderweireld impressionné : "Toute l'Europe a les yeux rivés sur le Club de Bruges"

Alderweireld impressionné : "Toute l'Europe a les yeux rivés sur le Club de Bruges"

17:00
Poisse totale pour Ardon Jashari, qui se blesse gravement juste après son transfert de rêve

Poisse totale pour Ardon Jashari, qui se blesse gravement juste après son transfert de rêve

16:30
2
Deux De Bruyne pour le prix d'un : le fils de KDB évoluera aussi à Naples

Deux De Bruyne pour le prix d'un : le fils de KDB évoluera aussi à Naples

16:00
Un changement qui fera plaisir aux supporters pour la prochaine finale de Ligue des Champions

Un changement qui fera plaisir aux supporters pour la prochaine finale de Ligue des Champions

15:40
Un grand espoir belge va lui aussi rejoindre la Ligue 1 !

Un grand espoir belge va lui aussi rejoindre la Ligue 1 !

15:20
L'ex-Unioniste Ismaël Kandouss quitte La Gantoise... et l'Europe

L'ex-Unioniste Ismaël Kandouss quitte La Gantoise... et l'Europe

15:00
Anderlecht est prévenu : "Nous serons meilleurs à domicile qu'au Lotto Park"

Anderlecht est prévenu : "Nous serons meilleurs à domicile qu'au Lotto Park"

14:40
Excellente nouvelle à la RAAL : un cadre prolonge jusqu'en 2029

Excellente nouvelle à la RAAL : un cadre prolonge jusqu'en 2029

14:20
Après le fiasco des Rangers, le père de Nicolas Raskin dézingue le coach écossais !

Après le fiasco des Rangers, le père de Nicolas Raskin dézingue le coach écossais !

14:00
6
D3 ACFF : Mouscron, trois ans après la faillite, réussit son retour en séries nationales !

D3 ACFF : Mouscron, trois ans après la faillite, réussit son retour en séries nationales !

13:40
Un ancien espoir belge bientôt en Liga ? Les négociations avancent

Un ancien espoir belge bientôt en Liga ? Les négociations avancent

13:20
Deux places garanties en Ligue des champions ? Anderlecht joue un rôle crucial Analyse

Deux places garanties en Ligue des champions ? Anderlecht joue un rôle crucial

13:00
Nouveau fiasco d'Onana : à Manchester United, supporters et médias réclament Lammens

Nouveau fiasco d'Onana : à Manchester United, supporters et médias réclament Lammens

12:40
Un club de Ligue 1 pousse pour Lucas Stassin, mais Saint-Étienne reste inflexible

Un club de Ligue 1 pousse pour Lucas Stassin, mais Saint-Étienne reste inflexible

12:20
"Ce sera plus chaud qu'à notre époque" : un ancien d'Anderlecht alerte sur l'ambiance face à l'AEK

"Ce sera plus chaud qu'à notre époque" : un ancien d'Anderlecht alerte sur l'ambiance face à l'AEK

12:00
Une réponse claire concernant le cas Ordoñez ? Le CEO du Club de Bruges tranche

Une réponse claire concernant le cas Ordoñez ? Le CEO du Club de Bruges tranche

11:40
"Ils doivent se qualifier" la presse grecque avertit l'AEK Athènes avant Anderlecht

"Ils doivent se qualifier" la presse grecque avertit l'AEK Athènes avant Anderlecht

11:20
Un club belge a recruté de quoi aligner presque deux équipes... mais ne s'arrête pas là

Un club belge a recruté de quoi aligner presque deux équipes... mais ne s'arrête pas là

11:00
"Pour une revanche de l'an dernier" : l'Union et Aït El Hadj attendent le tirage avec une idée en tête

"Pour une revanche de l'an dernier" : l'Union et Aït El Hadj attendent le tirage avec une idée en tête

10:30
La presse écossaise détruit les Rangers : "déchirés en morceaux" et "une prestation pitoyable"

La presse écossaise détruit les Rangers : "déchirés en morceaux" et "une prestation pitoyable"

10:00
2
Samir Nasri revient sur son passage à Anderlecht et lâche une anecdote surprenante sur Kompany

Samir Nasri revient sur son passage à Anderlecht et lâche une anecdote surprenante sur Kompany

09:30
Qui rejoint le Club de Bruges en Ligue des champions ? Voici les derniers qualifiés

Qui rejoint le Club de Bruges en Ligue des champions ? Voici les derniers qualifiés

09:00
Le choix le plus facile pour Rudi Garcia ? Après sa démonstration, un futur Diable Rouge affirme "Je pense être là"

Le choix le plus facile pour Rudi Garcia ? Après sa démonstration, un futur Diable Rouge affirme "Je pense être là"

08:30
1
Après l'humiliation infligée aux Rangers, Nicky Hayen prévient : "Nous devons rester humbles"

Après l'humiliation infligée aux Rangers, Nicky Hayen prévient : "Nous devons rester humbles"

08:00
Humiliation totale : Manchester United éliminé par une équipe de quatrième division

Humiliation totale : Manchester United éliminé par une équipe de quatrième division

07:40
Blessé, Roméo Vermant a donné de ses nouvelles avant le large succès de Bruges contre les Rangers

Blessé, Roméo Vermant a donné de ses nouvelles avant le large succès de Bruges contre les Rangers

07:20
"On sera meilleurs qu'au match aller" : l'AEK Athènes ne craint pas la venue d'Anderlecht

"On sera meilleurs qu'au match aller" : l'AEK Athènes ne craint pas la venue d'Anderlecht

07:00
L'énorme frayeur de Vincent Kompany, qualifié par la petite porte contre une D3 en Coupe d'Allemagne

L'énorme frayeur de Vincent Kompany, qualifié par la petite porte contre une D3 en Coupe d'Allemagne

06:30
Bruges humilie les Rangers : 6-0 et une qualification par la très grande porte !

Bruges humilie les Rangers : 6-0 et une qualification par la très grande porte !

22:50
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 27/08: Meunier - Erabi - Gambor

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 27/08: Meunier - Erabi - Gambor

22:20
Défaite du SL16 FC, Mons renverse le derby : tous les résultats de la soirée en D1 ACFF

Défaite du SL16 FC, Mons renverse le derby : tous les résultats de la soirée en D1 ACFF

22:35
Suivi par une écurie de Premier League, Thomas Meunier est fixé sur son avenir à Lille

Suivi par une écurie de Premier League, Thomas Meunier est fixé sur son avenir à Lille

22:20
Genk vise un attaquant qui a éliminé Charleroi pour remplacer Tolu Arokodare

Genk vise un attaquant qui a éliminé Charleroi pour remplacer Tolu Arokodare

22:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 6
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 29/08 STVV STVV
KV Malines KV Malines 30/08 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Westerlo Westerlo 30/08 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 30/08 FCV Dender EH FCV Dender EH
La Gantoise La Gantoise 31/08 FC Bruges FC Bruges
OH Louvain OH Louvain 31/08 Standard Standard
Union SG Union SG 31/08 Anderlecht Anderlecht
KRC Genk KRC Genk 31/08 Zulte Waregem Zulte Waregem
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved