Qui rejoint le Club de Bruges en Ligue des champions ? Voici les derniers qualifiés

Mercredi, le Club de Bruges n'a pas été le seul à décrocher son ticket pour la phase de ligue de la Ligue des champions. Trois autres clubs l'ont rejoint : Benfica, Qarabag et Copenhague.

La soirée magique du Club de Bruges a presque fait oublier que, partout en Europe, d’autres matchs de barrages se jouaient pour une place en phase de ligue de la Ligue des champions.

Ivanovic et Benfica en Ligue des champions

Le Benfica, où l’ancien attaquant de l’Union Franjo Ivanovic a joué un quart d’heure en fin de match, s’est imposé 1-0 face au Fenerbahçe. Après le 0-0 de l’aller, cette victoire a suffi pour valider la qualification.

Pour Qarabag, le parcours en Ligue des champions continue aussi. Le club d’Azerbaïdjan a perdu à domicile contre Ferencváros, mais son succès à l’aller lui a permis de passer. Pour notre compatriote Toon Raemaekers, il y a au minimum l'Europa League à disputer.

Le duel entre Copenhague (Danemark) et Bâle (Suisse) a tourné à l’avantage des Danois. Après un partage 1-1 à l’aller, ils ont gagné le retour 2-0 et valident leur billet pour la Ligue des champions.

Tirage à 18 heures

Toutes les places pour la Ligue des champions sont attribuées. Le tirage au sort aura lieu jeudi soir à 18 heures à Monaco. L’Union et le Club de Bruges découvriront leurs adversaires.