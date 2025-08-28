Un club étranger veut recruter Nilson Angulo : vraiment envisageable ?

Selon le journaliste spécialisé dans les transferts Rudy Galetti, le Sporting CP s'est renseigné auprès d'Anderlecht au sujet de Nilson Angulo. Le club portugais considère l'Équatorien comme une alternative possible à Yeremay (Deportivo La Corogne), que l'équipe n'a pas réussi à recruter.

À Anderlecht, on espère toujours que Nilson Angulo restera au moins une saison de plus à Bruxelles. L’entraîneur Besnik Hasi a déjà laissé entendre à plusieurs reprises qu’il ne voulait absolument pas perdre son ailier. "Nilson est un joueur clé dans notre système", déclarait-il récemment.

Mais la réalité financière pourrait bien compliquer les choses. Si Anderlecht ne parvient pas à générer de revenus supplémentaires grâce aux compétitions européennes, une offre de plusieurs millions en provenance du Sporting serait difficile à refuser.



Le football européen comme facteur décisif

C’est pourquoi le match européen de ce soir contre l’AEK Athènes prend encore plus d’importance. Une élimination accentuerait considérablement la pression pour réaliser une grosse vente.

De son côté, Angulo se sent bien à Bruxelles et a déjà fait savoir qu’il restait pleinement concentré sur les Mauves. Mais une opportunité au Sporting, avec à la clé la perspective de jouer la Ligue des champions, pourrait forcément semer le doute.

Les prochains jours s’annoncent donc décisifs. Le Sporting continuera de pousser, et à Anderlecht on est conscient que l’avenir du club, sur le terrain comme en dehors, pourrait bien se jouer au cours de cette même semaine.