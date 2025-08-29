Hans Vanaken heureux après le tirage au sort de la Ligue des Champions : "J'espérais quelque chose de nouveau et c'est réussi"

Hans Vanaken heureux après le tirage au sort de la Ligue des Champions : "J'espérais quelque chose de nouveau et c'est réussi"
Photo: © photonews
Pour Hans Vanaken, le tirage de la Ligue des Champions a répondu à ses attentes. Le capitaine du Club de Bruges voulait affronter de grands clubs encore inédits pour lui. Même le déplacement jusqu'à Almaty, il parvient à en tirer du positif.

Hans Vanaken regarde avec optimisme les adversaires que le Club de Bruges a tirés en Ligue des Champions. Le capitaine a partagé sa vision positive à Het Laatste Nieuws : "J’espérais quelque chose de nouveau et c’est réussi. Pas pour la septième fois contre le Borussia Dortmund ou l’Atlético Madrid." 

Affronter Arsenal lui plaît particulièrement : "J’étais un immense fan d’Arsenal quand j’étais plus jeune. Je voulais donc vraiment les affronter. Les retrouvailles avec Leandro (Trossard, ndlr) seront sympas. Tout comme le Bayern, même si c’est un déplacement compliqué. Ce sera intéressant. Pour le reste, c’est difficile à évaluer. Le championnat français par exemple, je ne le suis plus depuis des années."

Vanaken préfère voir venir plutôt que de trop spéculer sur la campagne : "L’an dernier, on disait que le tirage était très lourd et qu’il fallait 7 points. Et regardez ce qui s’est passé. Notre objectif est d’atteindre le top 24. Même si tu joues contre Barcelone et Arsenal, il faut toujours essayer de jouer ton propre jeu et de voir ce que ça peut donner."

Un autre point qui attire l’attention : le Club de Bruges devra se rendre au Kazakhstan pour affronter le Kairat Almaty. "Almaty… Eh bien, c’est un long voyage. Neuf heures de cartes dans l’avion, ça, c’est positif", a déjà imaginé Vanaken pour passer le temps durant le déplacement. "Écoutez, ça reste la Ligue des Champions. Il faut simplement aller chercher trois points là-bas et repartir aussitôt."

Vanaken content de voyager

D’après ce qu’il a entendu, Vanaken se prépare même à un voyage de 12 heures. "Au niveau de la planification, il faudra s’adapter. Mais ça peut être un chouette voyage dont on parlera encore longtemps."

FC Bruges

