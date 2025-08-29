La première défaite des Francs Borains, un dernier quart d'heure de feu à Beveren : les résultats de la soirée en D1B

La quatrième journée de D1B a débuté ce soir avec deux rencontres au programme. Les Francs Borains ont notamment été défaits à Courtrai.

Après son bon de championnat, riche d'un bilan de cinq points sur neuf face à des équipes habituées à la colonne de gauche de D1B, les Francs Borains avaient un autre solide test au menu avec ce déplacement à Courtrai.

Depuis la relégation de fin de saison dernière, le climat est plus positif chez les Kerels, qui ont engagé quelques joueurs d'expérience pour remonter le plus haut possible et restent sur un neuf sur neuf, dont une victoire 0-3 à l'Olympic Charleroi.

Le tournant du match survient après trois minutes seulement, sous la forme d'un penalty accordé au KVK et transformé par Thierry Ambrose. Un but précoce, qui n'a fait que confirmer la volonté des Francs Borains de prendre le jeu à leur compte.

Les Francs Borains mettent la pression...en vain

Comme depuis le début de la saison, les hommes d'Igor De Camargo ont pris l'initiative, encore un peu plus en deuxième mi-temps. Mais le manque de tranchant dans le dernier geste s'est fait sentir : seulement deux tirs cadrés. Courtrai a alors puni ce manque d'inspiration en faisant le break par Boris Lambert à cinq minutes du terme, sécurisant ainsi une victoire 2-0. Les Kerels continuent leur sans-faute avec ce 12 sur 12.

Dans l'autre match de la soirée, Beveren a disposé des U23 de La Gantoise sur le score de 3-0. Mais la rencontre s'est avérée bien plus équilibrée qu'il n'y paraît : le marquoir affichait toujours 0-0 à l'approche du dernier quart d'heure. Mais le but de Bruno Godeau (déjà à la fête le weekend dernier contre le RWDM) a tout décanté, les jeunes Buffalos ont ensuite baissé pavillon.