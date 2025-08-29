L'exode continue à l'Olympic : une première aventure à l'étranger pour Roman Ferber

L'Olympic Charleroi vit des semaines tourmentées. Et cela n'est pas prêt de s'arrêter. Aujourd'hui, c'est Roman Ferber qui quitte le navire.

Alors que la saison dernière avait été le théâtre d'un final haletant et d'une euphorie grandissante, l'été est plus que difficile pour les supporters de l'Olympic. Depuis l'arrivée des nouveaux investisseurs, le staff et le noyau ont été bouleversés.

Les débuts cauchemardesques en D1B (trois défaites par trois buts d'écart) n'y changeront rien, au contraire : plusieurs joueurs veulent quitter la Neuville. Aujourd'hui, c'est au tour de Roman Ferber d'officialiser son départ.

Arrivé du Patro Eisden en janvier 2024 et très apprécié du groupe ainsi que du public, l'attaquant de 32 ans a signé au FC Atert Bissen, l'ambitieux club luxembourgeois qui a déjà accueilli Mehdi Terki. "Un nouveau chapitre de ma vie professionnelle s'ouvre à moi dans un autre pays pour une aventure qui s'annonce palpitante", confirme Ferber sur ses réseaux sociaux.

À l'assaut de la première division luxembourgeoise

"Je ne garderai en moi, les nombreuses rencontres au cours de mes deux passages a l'Olympic, le titre l'année passée et des tonnes de fou rire avec des collègues plus gentils les uns que les autres ! Je tiens également a remercier les entraîneurs et adjoints côtoyés au cours de mes années passées, vous m'avez forgé, d'abord en tant que footballeur et puis en tant qu'homme", écrit-il.

"Merci également au staff médical qui a toujours été là pour moi. Merci aux supporters qui m'ont toujours donné énormément d'amour et pour qui je me suis battu. C'est non sans émotions que je quitte le club de mon cœur mais j'ai l'impression de le quitter avec le sentiment du devoir accompli. Je resterai bien évidement votre supporter numéro un ! Dogue un jour, Dogue toujours", conclut Roman Ferber, qui s'apprête à vivre la première expérience de sa carrière à l'étranger.