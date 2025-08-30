Bruges et l'Union devront directement assurer : voici le calendrier complet de la Ligue des Champions

Bruges et l'Union devront directement assurer : voici le calendrier complet de la Ligue des Champions
Avec une réception de l'AS Monaco et un déplacement au PSV Eindhoven, les clubs belges devront engranger d'entrée avant que le calendrier ne se corse en Ligue des champions. Le Club de Bruges affrontera successivement le Bayern et le FC Barcelone.

Ce samedi 30 août était le jour de la révélation du calendrier officiel de la Ligue des champions, deux jours après le tirage au sort ayant offert des affiches dignes de ce nom à nos clubs belges.

Le calendrier a montré que nos représentants de la Jupiler Pro League devront être directement au rendez-vous. Le Club de Bruges recevra l'AS Monaco, tandis que l'Union Saint-Gilloise se déplacera au PSV Eindhoven.

Bruges et l'Union ne devront pas traîner à prendre des points

Deux rencontres abordables sur le papier, avant que les choses ne se corsent. Bruges ira à l'Atalanta avant un autre déplacement au Bayern Munich et la réception du FC Barcelone, dans la foulée.

Pour le champion en titre, ce seront les réceptions de Newcastle et de l'Inter, avant des déplacements à l'Atlético de Madrid et au Galatasaray. Lors de la cinquième journée, le Club de Bruges sera lui aussi en déplacement, au Sporting Lisbonne.

Pour terminer l'année, Bruges recevra Arsenal et l'Union, Marseille. Ensuite, les Blauw & Zwart auront droit à un déplacement très compliqué chez les Kazakhs du Kairat Almaty, en plein mois de janvier, tandis que l'Union se déplacera au Bayern. L'Union recevra l'Atalanta et Bruges, Marseille lors de la dernière journée.

