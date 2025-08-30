Challenger Pro League : Seraing brise sa série noire, coup d'arrêt pour le RSCA Futures

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Seraing a retrouvé le sourire à domicile en battant l'Olympic Charleroi. Eupen a pris le meilleur sur les RSCA Futures grâce à un but tardif de Nuhu.

À Seraing, l’attente a pris fin. Après de longs mois (545 jours) sans victoire à domicile, les Métallos ont retrouvé le sourire en battant l’Olympic Charleroi. Un succès 3-1 qui met un terme à une série noire.

Medfai a ouvert le score pour l’Olympic, mais Seraing a réagi. Ba a égalisé, puis Soumah-Abbad a inscrit le deuxième but en deux temps après un penalty repoussé. En fin de match, Bouchentouf a scellé la victoire. L’Olympic reste dernier avec zéro point.

La direction de l'Olympic avait décidé de licencier Darko Janackovic après la défaite face à Courtrai 0-3. Ce nouveau revers confirme que le malaise est profond.

Eupen prend le dessus sur la fin

Eupen s'est imposé face aux RSCA Futures 1-0. Les deux équipes se sont rendu coup pour coup, mais Eupen a fini par prendre le dessus.

Isaac Nuhu a marqué le but de la victoire à la 82e minute. Eupen décroche trois points et pointe à la sixième place du classement. Les Futures sont à la douzième place.