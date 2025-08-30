Devant à la 89e mais encore plombée dans le moneytime : les premiers mots de la RAAL pour expliquer l'inexplicable

La RAAL a touché du bout des doigts cette première victoire à l'extérieur. Elle repart finalement de Malines sans le moindre point.

A l'image des joueurs face à leurs supporters après le coup de sifflet final, les interviews des Loups étaient teintées d'un double sentiment. Mais à chaud, la frustration d'avoir laissé échapper la victoire, et même le point du partage, dans le temps additionnel prend le dessus sur la fierté d'avoir livré une nouvelle prestation consistante sur le plan collectif.

"On est frustrés", reconnaît Oucasse Mendy : il faut savoir garder le score quand on reverse la situation comme ça. Il y avait ces premiers points à l'extérieur qui nous tendaient les bras, ils ne sont pas là au bout du compte, il y a de la frustration, c'est normal. Malines a réussi à rester lucide sur la fin, pas nous".



"On progresse, le jeu est là mais les détails restent très importants. Je ne sais pas si c'est un problème de concentration, il y a aussi la fatigue, mais on va parvenir à se remobiliser pour que ça n'arrive plus, j'en suis certain. Les deux semaines vont nous faire du bien pour reprendre confiance en nous", poursuit-il.

Remettre le pied à l'étrier pour ne pas gamberger trop longtemps

Monté à la pause pour apporter ses courses et sa présence dans le rectangle, Mendy ne voit pas ce scénario tragique plomber le moral de l'équipe pour autant, retenant la réaction à la reprise : "Au repos, on s'est dit qu'on devait un peu plus poser le jeu, qu'il y avait de la place. On fait quand même un bon match. On encaisse ces buts sur des erreurs, ça arrive".

Même son de cloche du côté de Jordy Liongola. Les Loups ne nient pas avoir les fins de match cruelles à La Gantoise et Saint-Trond en tête mais ne doutent pas pour autant : "C'est sûr, ce n'est pas la première fois que ça nous arrive. Mais je ne pense pas que ces fins de match à l'extérieur nous fassent douter, il faut juste rester plus concentrés".

L'apprentissage de l'élite belge continue : "Cette roublardise du haut niveau, on l'avait déjà constatée les dernières semaines, ce n'est pas quelque chose qu'on a découvert aujourd'hui. Il y a des choses à travailler défensivement et offensivement lors de la trêve.

