Réaction Devant à la 89e mais encore plombée dans le moneytime : les premiers mots de la RAAL pour expliquer l'inexplicable

Scott Crabbé depuis Malines
| 0 réaction
Devant à la 89e mais encore plombée dans le moneytime : les premiers mots de la RAAL pour expliquer l'inexplicable
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

La RAAL a touché du bout des doigts cette première victoire à l'extérieur. Elle repart finalement de Malines sans le moindre point.

A l'image des joueurs face à leurs supporters après le coup de sifflet final, les interviews des Loups étaient teintées d'un double sentiment. Mais à chaud, la frustration d'avoir laissé échapper la victoire, et même le point du partage, dans le temps additionnel prend le dessus sur la fierté d'avoir livré une nouvelle prestation consistante sur le plan collectif.

"On est frustrés", reconnaît Oucasse Mendy : il faut savoir garder le score quand on reverse la situation comme ça. Il y avait ces premiers points à l'extérieur qui nous tendaient les bras, ils ne sont pas là au bout du compte, il y a de la frustration, c'est normal. Malines a réussi à rester lucide sur la fin, pas nous".

Lire aussi… Peano encore impérial, Maës très incisif, Pau en difficulté : les notes de la RAAL à Malines

"On progresse, le jeu est là mais les détails restent très importants. Je ne sais pas si c'est un problème de concentration, il y a aussi la fatigue, mais on va parvenir à se remobiliser pour que ça n'arrive plus, j'en suis certain. Les deux semaines vont nous faire du bien pour reprendre confiance en nous", poursuit-il.

Remettre le pied à l'étrier pour ne pas gamberger trop longtemps

Monté à la pause pour apporter ses courses et sa présence dans le rectangle, Mendy ne voit pas ce scénario tragique plomber le moral de l'équipe pour autant, retenant la réaction à la reprise : "Au repos, on s'est dit qu'on devait un peu plus poser le jeu, qu'il y avait de la place. On fait quand même un bon match. On encaisse ces buts sur des erreurs, ça arrive".

Même son de cloche du côté de Jordy Liongola. Les Loups ne nient pas avoir les fins de match cruelles à La Gantoise et Saint-Trond en tête mais ne doutent pas pour autant :  "C'est sûr, ce n'est pas la première fois que ça nous arrive. Mais je ne pense pas que ces fins de match à l'extérieur nous fassent douter, il faut juste rester plus concentrés".

L'apprentissage de l'élite belge continue : "Cette roublardise du haut niveau, on l'avait déjà constatée les dernières semaines, ce n'est pas quelque chose qu'on a découvert aujourd'hui. Il y a des choses à travailler défensivement et offensivement lors de la trêve.
 

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
RAAL La Louvière
KV Malines

Plus de news

Peano encore impérial, Maës très incisif, Pau en difficulté : les notes de la RAAL à Malines Analyse

Peano encore impérial, Maës très incisif, Pau en difficulté : les notes de la RAAL à Malines

18:45
Un doublé contre son camp...avant deux buts dans le temps additionnel : la RAAL perd tout en cinq minutes

Un doublé contre son camp...avant deux buts dans le temps additionnel : la RAAL perd tout en cinq minutes

18:04
LIVE : Dender réduit l'écart, Charleroi fébrile (2-1) Live

LIVE : Dender réduit l'écart, Charleroi fébrile (2-1)

22:10
Victoire compliquée pour le Bayern de Vincent Kompany à Augsbourg

Victoire compliquée pour le Bayern de Vincent Kompany à Augsbourg

22:20
À sa manière, le Patro Eisden frustre le RFC Liège et lui inflige sa première défaite à Rocourt cette saison

À sa manière, le Patro Eisden frustre le RFC Liège et lui inflige sa première défaite à Rocourt cette saison

21:56
Un imprévu de taille bouleverse les plans de Kompany au Bayern

Un imprévu de taille bouleverse les plans de Kompany au Bayern

21:40
Marc Wilmots n'a pas fini son travail : à quoi s'attendre de la fin du mercato du Standard ?

Marc Wilmots n'a pas fini son travail : à quoi s'attendre de la fin du mercato du Standard ?

20:40
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 30/08: Ordonez - Geertruida - Openda

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 30/08: Ordonez - Geertruida - Openda

20:40
🎥 Le club idéal pour rebondir ? Leander Dendoncker offre la première victoire d'Oviedo en Liga

🎥 Le club idéal pour rebondir ? Leander Dendoncker offre la première victoire d'Oviedo en Liga

21:20
"Une occasion en or pour lui de reprendre confiance" : l'absence de Lukaku avec la Belgique redistribue les cartes

"Une occasion en or pour lui de reprendre confiance" : l'absence de Lukaku avec la Belgique redistribue les cartes

21:00
Un score de tennis : Lille s'offre un festival avec Meunier et Ngoy

Un score de tennis : Lille s'offre un festival avec Meunier et Ngoy

20:20
Douche froide pour Ordonez : l'OM prend une décision forte

Douche froide pour Ordonez : l'OM prend une décision forte

19:30
Olivier Renard devra rendre des comptes : le directeur sportif d'Anderlecht est attendu au tournant

Olivier Renard devra rendre des comptes : le directeur sportif d'Anderlecht est attendu au tournant

19:00
2
Victoire obligatoire pour les Zèbres ? Le onze probable du Sporting Charleroi

Victoire obligatoire pour les Zèbres ? Le onze probable du Sporting Charleroi

18:16
Où en est le mercato du Club de Bruges ? Le président Bart Verhaeghe se livre

Où en est le mercato du Club de Bruges ? Le président Bart Verhaeghe se livre

18:15
Un club en contact direct : Loïs Openda pourrait encore quitter Leipzig avant la fin du mercato

Un club en contact direct : Loïs Openda pourrait encore quitter Leipzig avant la fin du mercato

18:30
Laissé libre par le Standard, il écrit l'histoire de son nouveau club et poursuit l'aventure en Coupe d'Europe

Laissé libre par le Standard, il écrit l'histoire de son nouveau club et poursuit l'aventure en Coupe d'Europe

17:30
L'Union refuse une première offre, mais ça insiste : le nouveau Diable Charles Vanhoutte proche de quitter la Pro League

L'Union refuse une première offre, mais ça insiste : le nouveau Diable Charles Vanhoutte proche de quitter la Pro League

17:00
Tout le monde veut encore se renforcer : un grand talent africain refuse deux clubs de Pro League

Tout le monde veut encore se renforcer : un grand talent africain refuse deux clubs de Pro League

16:30
Transfert surprise : un Diable Rouge va remplacer Adrien Rabiot à Marseille !

Transfert surprise : un Diable Rouge va remplacer Adrien Rabiot à Marseille !

16:00
1
Officiel : Trey Ogunsuyi, grand talent belge, prêté par Sunderland pour lancer sa carrière professionnelle

Officiel : Trey Ogunsuyi, grand talent belge, prêté par Sunderland pour lancer sa carrière professionnelle

15:40
1
Avant de recevoir le Patro, le RFC Liège se renforce avec un ancien espoir de Manchester City

Avant de recevoir le Patro, le RFC Liège se renforce avec un ancien espoir de Manchester City

15:00
Andri Gudjohnsen va quitter La Gantoise pour signer à l'étranger

Andri Gudjohnsen va quitter La Gantoise pour signer à l'étranger

14:00
"J'ai fait une Simon Mignolet après 20 minutes" : le seul et mauvais souvenir de Nicky Hayen avec le football kazakh

"J'ai fait une Simon Mignolet après 20 minutes" : le seul et mauvais souvenir de Nicky Hayen avec le football kazakh

14:30
Un joueur de Malines vers un transfert en Serie A ?

Un joueur de Malines vers un transfert en Serie A ?

09:30
L'Union avait encore senti le coup, mais l'a loupé : pisté par la RUSG il y a un an, il est transféré pour 85 millions !

L'Union avait encore senti le coup, mais l'a loupé : pisté par la RUSG il y a un an, il est transféré pour 85 millions !

13:30
"Ils avaient besoin d'une forte personnalité" : Noë Dussenne explique pourquoi il est revenu en Belgique

"Ils avaient besoin d'une forte personnalité" : Noë Dussenne explique pourquoi il est revenu en Belgique

12:40
Le crédit de Besnik Hasi à Anderlecht touche-t-il à sa fin ?

Le crédit de Besnik Hasi à Anderlecht touche-t-il à sa fin ?

12:20
Bruges et l'Union devront directement assurer : voici le calendrier complet de la Ligue des Champions

Bruges et l'Union devront directement assurer : voici le calendrier complet de la Ligue des Champions

13:01
"Ah ouais, le Standard, c'est costaud" : pourquoi Rafiki Saïd n'a pas hésité à rejoindre les Rouches Interview

"Ah ouais, le Standard, c'est costaud" : pourquoi Rafiki Saïd n'a pas hésité à rejoindre les Rouches

11:40
Nouveau départ à l'Union Saint-Gilloise ? Un club de Ligue 1 veut recruter Charles Vanhoutte

Nouveau départ à l'Union Saint-Gilloise ? Un club de Ligue 1 veut recruter Charles Vanhoutte

12:00
Un ancien entraîneur du Standard ne comprend pas le licenciement de Mircea Rednic : "Quelle farce"

Un ancien entraîneur du Standard ne comprend pas le licenciement de Mircea Rednic : "Quelle farce"

10:30
6
Le Bayern de Vincent Kompany réalise un joli coup sur le marché des transferts

Le Bayern de Vincent Kompany réalise un joli coup sur le marché des transferts

11:00
Une ultime grosse offensive pour un départ de Senne Lammens vers Manchester United ?

Une ultime grosse offensive pour un départ de Senne Lammens vers Manchester United ?

10:00
OFFICIEL : la KAS Eupen s'offre un nouveau milieu de terrain avec de l'expérience en Ligue 1

OFFICIEL : la KAS Eupen s'offre un nouveau milieu de terrain avec de l'expérience en Ligue 1

09:00
Représenter la Belgique ou la République démocratique du Congo ? Michel-Ange Balikwisha fait une grande annonce

Représenter la Belgique ou la République démocratique du Congo ? Michel-Ange Balikwisha fait une grande annonce

08:30
1

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 6
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-1 STVV STVV
KV Malines KV Malines 3-2 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Westerlo Westerlo 2-0 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
La Gantoise La Gantoise 31/08 FC Bruges FC Bruges
OH Louvain OH Louvain 31/08 Standard Standard
Union SG Union SG 31/08 Anderlecht Anderlecht
KRC Genk KRC Genk 31/08 Zulte Waregem Zulte Waregem
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved