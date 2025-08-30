"Il faut avaler le venin, c'est ça qui permet de trouver l'antidote"

Frédéric Taquin a vécu un match en montagnes russes à Malines. Il ne s'explique pas la gestion problématique des fins de match à l'extérieur.

Avant ces deux uppercuts dans le temps additionnel, la RAAL avait déjà souffert dans le deuxième quart d'heure. "J'étais très content de rentrer au vestiaire avec ce score de 1-0 au repos. Je pense que cela aurait pu être au moins 3-1 pour Malines, sans discussion", reconnaît Taquin en conférence de presse.

"On a eu des moments de flottement, ils ont su en profiter, heureusement qu'on avait un grand gardien. Mais avec ce score, on était encore dans la course. On fait une belle deuxième mi-temps, en ayant la chance de mener jusqu'à la 89e. Cela aurait été un petit hold-up, mais à ce moment-là, le match doit être terminé. Comme lors des derniers déplacements, on perd dans les dernières minutes. J'aurais encore pu accepter un partage 2-2 mais pas cette défaite", analyse l'entraîneur des Loups.



Lire aussi… Devant à la 89e mais encore plombée dans le moneytime : les premiers mots de la RAAL pour expliquer l'inexplicable

Trouver la bonne balance à l'extérieur

La Louvière y a cru grâce à ces deux auto-buts de Malines. Après le CSC victorieux contre Charleroi, cela fait trois buts sur quatre inscrits…par des défenseurs adverses. De quoi pointer les carences offensives de l'équipe : "On travaille ça depuis des semaines. Offensivement, on est un peu trop court. La qualité des défenseurs de D1A n'est pas la même qu'en Challenger Pro League. Mais on progresse, on commence déjà un peu plus à centrer".

"Il y a eu quelques ballons qui étaient très difficiles à dégager dans le dos de la défense, cela nous a rapporté deux buts. Mais ce n'était pas encore assez vu toutes les situations pour pouvoir le faire. C'est par exemple dans ces espaces que Malines est très fort. Pendant les cinq dernières minutes, pour une raison complètement inexpliquée, Lion Lauberbach est sorti de nos radars. Il a trois occasions et en met deux au fond. C'est dommage parce qu'on avait retrouvé notre solidité défensive. C'est difficile à accepter", poursuit Taquin.

La RAAL se montre malgré tout bonne joueuse : "On a tenu la dragée haute à Malines, mais leur victoire est méritée, il ne faut pas dire autre chose. C'est juste dommage de voir la manière et le timing avec lesquels on cède. On aborde le temps additionnel en menant et cinq minutes plus tard, c'est Fred (Vanderbiest) qui coure au milieu du terrain parce que son équipe l'emporte. C'est très difficile, mais c'est la vie d'un entraîneur, il faut l'accepter. On aurait pu passer une trêve merveilleuse, elle sera un peu plus studieuse mais c'est le foot : on va se relever comme on l'a toujours fait. Il faut avaler le venin, c'est ça qui permet de trouver l'antidote".

Mais pour les Loups, l'heure est tout de même à la réflexion. Pour comprendre ce décalage entre la sérénité des dernierès rencontres à l'Easi Arena et la fragilité des matchs hors de leur tanière : "J'ai le sentiment qu'on ne gère pas bien nos émotions à l'extérieur, alors qu'à domicile, on les domine. Je ne sais pas si c'est de la concentration ou de l'inattention, mais ces défaites à la 90+3e, 90+2e et 88e, c'est un fait".