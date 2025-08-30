Nouveau départ à l'Union Saint-Gilloise ? Un club de Ligue 1 veut recruter Charles Vanhoutte

Charles Vanhoutte serait ciblé par un club de Ligue 1. Ce transfert pourrait être l'occasion pour lui de franchir un palier.

Selon le journaliste Sacha Tavolieri, l’Union Saint-Gilloise a reçu une offre de l’OGC Nice ce vendredi pour Charles Vanhoutte. Un timing particulier car le milieu de terrain venait tout juste d’être appelé pour la première fois en équipe nationale.

L’international belge nourrit depuis longtemps l’ambition de rejoindre un des cinq grands championnats. Et lorsqu’un joueur affiche clairement des envies de départ, il est souvent difficile à retenir.

Reste à voir si ce projet correspond à ses ambitions, alors qu’il s’apprête à disputer la Ligue des champions avec l’Union. Le club bruxellois a d’ailleurs connu ses adversaires ce jeudi.

Une opportunité de franchir un palier

Pour Vanhoutte, Nice représenterait une belle opportunité. Le club azuréen lui offrirait un cadre idéal pour poursuivre son développement et franchir un nouveau cap au plus haut niveau.

De son côté, l’Union SG doit trancher : perdre un titulaire indiscutable de son entrejeu, avec le risque de déséquilibrer l’équipe, ou accepter une vente qui permettrait de réinvestir. Le club bruxellois a déjà démontré sa capacité à bien gérer ses ressources et à trouver des remplaçants efficaces.