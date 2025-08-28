Voici les adversaires de l'Union SG et du Club de Bruges en Ligue des Champions

Ce jeudi à 18h00 à Monaco avait lieu le tirage au sort de la phase de ligue de la Ligue des Champions. Les huit adversaires de nos deux clubs belges sont désormais connus.

Cette saison encore, comme nous avions pu le découvrir lors du dernier exercice, nous aurons droit à un format à 36 équipes. Chaque club jouera un total de huit matchs pour tenter de se qualifier. Une fois toutes les rencontres disputées, il sera temps de faire le point sur le classement. Les huit premières formations seront directement qualifiées pour les huitièmes de finale, tandis que celles placées entre la 9e et la 24e place joueront des barrages, et les autres seront éliminées de toute compétition européenne.

Le tirage au sort de ce jeudi a déterminé les adversaires de chaque équipe engagée dans la compétition pour cette phase de ligue. Trois règles importantes devaient être respectées lors du tirage : chaque club devait affronter deux formations de chaque chapeau (une rencontre à domicile et une à l’extérieur), des clubs d’un même pays ne pouvaient pas s’affronter à ce stade, et une équipe ne pouvait pas rencontrer plus de deux adversaires d’un même pays.



Les chapeaux étaient les suivants :

Chapeau 1 : PSG, Real Madrid, Manchester City, Bayern Munich, Liverpool, Inter Milan, Chelsea, Dortmund, FC Barcelone.

Chapeau 2 : Arsenal, Bayer Leverkusen, Atlético Madrid, Atalanta, Villarreal, Juventus Turin, Eintracht Francfort, Club de Bruges, Benfica.

Chapeau 3 : PSV Eindhoven, Ajax Amsterdam, Naples, Sporting Portugal, Olympiakos, Slavia Prague, Bodø/Glimt, Marseille, Tottenham.

Chapeau 4 : Monaco, Galatasaray, Union Saint-Gilloise, Athletic Bilbao, Newcastle, Kaïrat Almaty, Pafos FC, FC Copenhague, Qarabag.

Les adversaires de l'Union SG et de Bruges

L'Union Saint-Gilloise affrontera l'Inter (domicile), le Bayern (extérieur), l'Atalanta (domicile), l'Atlético Madrid (extérieur), Marseille (domicile), le PSV (extérieur), Newcastle (domicile) et Galatasaray (extérieur).

Le Club de Bruges, quant à lui, jouera contre le FC Barcelone (domicile), le Bayern (extérieur), Arsenal (domicile), l'Atalanta (extérieur), Marseille (domicile), le Sporting (extérieur), l'AS Monaco (domicile) et Kairat Almaty (extérieur).