Voici les adversaires de l'Union SG et du Club de Bruges en Ligue des Champions

Voici les adversaires de l'Union SG et du Club de Bruges en Ligue des Champions

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Ce jeudi à 18h00 à Monaco avait lieu le tirage au sort de la phase de ligue de la Ligue des Champions. Les huit adversaires de nos deux clubs belges sont désormais connus.

Cette saison encore, comme nous avions pu le découvrir lors du dernier exercice, nous aurons droit à un format à 36 équipes. Chaque club jouera un total de huit matchs pour tenter de se qualifier. Une fois toutes les rencontres disputées, il sera temps de faire le point sur le classement. Les huit premières formations seront directement qualifiées pour les huitièmes de finale, tandis que celles placées entre la 9e et la 24e place joueront des barrages, et les autres seront éliminées de toute compétition européenne.

Le tirage au sort de ce jeudi a déterminé les adversaires de chaque équipe engagée dans la compétition pour cette phase de ligue. Trois règles importantes devaient être respectées lors du tirage : chaque club devait affronter deux formations de chaque chapeau (une rencontre à domicile et une à l’extérieur), des clubs d’un même pays ne pouvaient pas s’affronter à ce stade, et une équipe ne pouvait pas rencontrer plus de deux adversaires d’un même pays.

Lire aussi… Un ancien Diable Rouge fait l'éloge du Club de Bruges : "Cela paraît normal, mais ça ne l'est pas"

Les chapeaux étaient les suivants :

Chapeau 1 : PSG, Real Madrid, Manchester City, Bayern Munich, Liverpool, Inter Milan, Chelsea, Dortmund, FC Barcelone.

Chapeau 2 : Arsenal, Bayer Leverkusen, Atlético Madrid, Atalanta, Villarreal, Juventus Turin, Eintracht Francfort, Club de Bruges, Benfica.

Chapeau 3 : PSV Eindhoven, Ajax Amsterdam, Naples, Sporting Portugal, Olympiakos, Slavia Prague, Bodø/Glimt, Marseille, Tottenham.

Chapeau 4 : Monaco, Galatasaray, Union Saint-Gilloise, Athletic Bilbao, Newcastle, Kaïrat Almaty, Pafos FC, FC Copenhague, Qarabag.

Les adversaires de l'Union SG et de Bruges

L'Union Saint-Gilloise affrontera l'Inter (domicile), le Bayern (extérieur), l'Atalanta (domicile), l'Atlético Madrid (extérieur), Marseille (domicile), le PSV (extérieur), Newcastle (domicile) et Galatasaray (extérieur).

Le Club de Bruges, quant à lui, jouera contre le FC Barcelone (domicile), le Bayern (extérieur), Arsenal (domicile), l'Atalanta (extérieur), Marseille (domicile), le Sporting (extérieur), l'AS Monaco (domicile) et Kairat Almaty (extérieur).

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Champions League
Champions League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
FC Bruges
Rangers FC

Plus de news

Un ancien Diable Rouge fait l'éloge du Club de Bruges : "Cela paraît normal, mais ça ne l'est pas"

Un ancien Diable Rouge fait l'éloge du Club de Bruges : "Cela paraît normal, mais ça ne l'est pas"

21:20
Hein Vanhaezebrouck encense plusieurs joueurs du Club de Bruges : "Je suis fan"

Hein Vanhaezebrouck encense plusieurs joueurs du Club de Bruges : "Je suis fan"

20:20
OFFICIEL : Michel-Ange Balikwisha quitte l'Antwerp pour rejoindre un club étranger

OFFICIEL : Michel-Ange Balikwisha quitte l'Antwerp pour rejoindre un club étranger

22:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 28/08: Balikwisha - Dailly - Kandouss

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 28/08: Balikwisha - Dailly - Kandouss

22:00
Alderweireld impressionné : "Toute l'Europe a les yeux rivés sur le Club de Bruges"

Alderweireld impressionné : "Toute l'Europe a les yeux rivés sur le Club de Bruges"

17:00
Anderlecht ne s'est même pas donné les moyens d'y croire et ne disputera pas l'Europe cette saison

Anderlecht ne s'est même pas donné les moyens d'y croire et ne disputera pas l'Europe cette saison

21:59
Un joueur du Standard de retour prématurément d'un prêt à l'étranger

Un joueur du Standard de retour prématurément d'un prêt à l'étranger

21:40
Une saison galère déjà annoncée pour Charleroi et d'autres clubs de Pro League ? Un ancien Diable Rouge est clair

Une saison galère déjà annoncée pour Charleroi et d'autres clubs de Pro League ? Un ancien Diable Rouge est clair

20:40
Après le fiasco des Rangers, le père de Nicolas Raskin dézingue le coach écossais !

Après le fiasco des Rangers, le père de Nicolas Raskin dézingue le coach écossais !

14:00
6
Poisse totale pour Ardon Jashari, qui se blesse gravement juste après son transfert de rêve

Poisse totale pour Ardon Jashari, qui se blesse gravement juste après son transfert de rêve

16:30
2
Deux clubs belges au programme : voici les adversaires du Bayern de Vincent Kompany en Ligue des Champions

Deux clubs belges au programme : voici les adversaires du Bayern de Vincent Kompany en Ligue des Champions

21:00
Un ancien talent d'Anderlecht continue son périple et signe dans un nouveau club

Un ancien talent d'Anderlecht continue son périple et signe dans un nouveau club

20:00
OFFICIEL : un joueur du RFC Liège part en prêt dans un autre club mais continuera à s'entraîner avec les Sang et Marine

OFFICIEL : un joueur du RFC Liège part en prêt dans un autre club mais continuera à s'entraîner avec les Sang et Marine

19:40
La presse écossaise détruit les Rangers : "déchirés en morceaux" et "une prestation pitoyable"

La presse écossaise détruit les Rangers : "déchirés en morceaux" et "une prestation pitoyable"

10:00
2
Un achat superflu ? Anderlecht veut déjà prêter une nouvelle recrue

Un achat superflu ? Anderlecht veut déjà prêter une nouvelle recrue

19:00
Un club étranger veut recruter Nilson Angulo : vraiment envisageable ?

Un club étranger veut recruter Nilson Angulo : vraiment envisageable ?

18:30
Michel Platini et Sepp Blatter définitivement relaxés ce jeudi dans "l'affaire des deux millions"

Michel Platini et Sepp Blatter définitivement relaxés ce jeudi dans "l'affaire des deux millions"

18:00
2
Le choix le plus facile pour Rudi Garcia ? Après sa démonstration, un futur Diable Rouge affirme "Je pense être là"

Le choix le plus facile pour Rudi Garcia ? Après sa démonstration, un futur Diable Rouge affirme "Je pense être là"

08:30
1
Une réponse claire concernant le cas Ordoñez ? Le CEO du Club de Bruges tranche

Une réponse claire concernant le cas Ordoñez ? Le CEO du Club de Bruges tranche

11:40
En grande difficulté, l'Olympic Charleroi recrute un jeune formé à Anderlecht pour se relever

En grande difficulté, l'Olympic Charleroi recrute un jeune formé à Anderlecht pour se relever

17:30
Après l'humiliation infligée aux Rangers, Nicky Hayen prévient : "Nous devons rester humbles"

Après l'humiliation infligée aux Rangers, Nicky Hayen prévient : "Nous devons rester humbles"

08:00
Un changement qui fera plaisir aux supporters pour la prochaine finale de Ligue des Champions

Un changement qui fera plaisir aux supporters pour la prochaine finale de Ligue des Champions

15:40
Blessé, Roméo Vermant a donné de ses nouvelles avant le large succès de Bruges contre les Rangers

Blessé, Roméo Vermant a donné de ses nouvelles avant le large succès de Bruges contre les Rangers

07:20
Deux places garanties en Ligue des champions ? Anderlecht joue un rôle crucial Analyse

Deux places garanties en Ligue des champions ? Anderlecht joue un rôle crucial

13:00
Deux De Bruyne pour le prix d'un : le fils de KDB évoluera aussi à Naples

Deux De Bruyne pour le prix d'un : le fils de KDB évoluera aussi à Naples

16:00
L'ex-Unioniste Ismaël Kandouss quitte La Gantoise... et l'Europe

L'ex-Unioniste Ismaël Kandouss quitte La Gantoise... et l'Europe

15:00
"Pour une revanche de l'an dernier" : l'Union et Aït El Hadj attendent le tirage avec une idée en tête

"Pour une revanche de l'an dernier" : l'Union et Aït El Hadj attendent le tirage avec une idée en tête

10:30
Un grand espoir belge va lui aussi rejoindre la Ligue 1 !

Un grand espoir belge va lui aussi rejoindre la Ligue 1 !

15:20
Excellente nouvelle à la RAAL : un cadre prolonge jusqu'en 2029

Excellente nouvelle à la RAAL : un cadre prolonge jusqu'en 2029

14:20
Anderlecht est prévenu : "Nous serons meilleurs à domicile qu'au Lotto Park"

Anderlecht est prévenu : "Nous serons meilleurs à domicile qu'au Lotto Park"

14:40
Bruges humilie les Rangers : 6-0 et une qualification par la très grande porte !

Bruges humilie les Rangers : 6-0 et une qualification par la très grande porte !

22:50
D3 ACFF : Mouscron, trois ans après la faillite, réussit son retour en séries nationales !

D3 ACFF : Mouscron, trois ans après la faillite, réussit son retour en séries nationales !

13:40
Un ancien espoir belge bientôt en Liga ? Les négociations avancent

Un ancien espoir belge bientôt en Liga ? Les négociations avancent

13:20
Nouveau fiasco d'Onana : à Manchester United, supporters et médias réclament Lammens

Nouveau fiasco d'Onana : à Manchester United, supporters et médias réclament Lammens

12:40
Un club de Ligue 1 pousse pour Lucas Stassin, mais Saint-Étienne reste inflexible

Un club de Ligue 1 pousse pour Lucas Stassin, mais Saint-Étienne reste inflexible

12:20
"Ce sera plus chaud qu'à notre époque" : un ancien d'Anderlecht alerte sur l'ambiance face à l'AEK

"Ce sera plus chaud qu'à notre époque" : un ancien d'Anderlecht alerte sur l'ambiance face à l'AEK

12:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 6
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 29/08 STVV STVV
KV Malines KV Malines 30/08 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Westerlo Westerlo 30/08 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 30/08 FCV Dender EH FCV Dender EH
La Gantoise La Gantoise 31/08 FC Bruges FC Bruges
OH Louvain OH Louvain 31/08 Standard Standard
Union SG Union SG 31/08 Anderlecht Anderlecht
KRC Genk KRC Genk 31/08 Zulte Waregem Zulte Waregem
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved