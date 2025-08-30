OFFICIEL : la KAS Eupen s'offre un nouveau milieu de terrain avec de l'expérience en Ligue 1

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

C'est officiel, la KAS Eupen s'est renforcé avec Gabriel Barès. Le milieu de terrain suisse évoluait la saison dernière à Burgos, en deuxième division espagnole.

En Challenger Pro League, la KAS Eupen affrontera ce samedi les espoirs d’Anderlecht. À la veille de ce match, le club a annoncé un renfort.

Un milieu avec de l’expérience en Ligue 1

Gabriel Barès vient renforcer le milieu de terrain du club de D1B. Le Suisse a évolué la saison passée en Ligue 1 avec Montpellier, avant de rejoindre Burgos, en deuxième division espagnole, lors du mercato hivernal.

Il débarque désormais en Belgique. Formé à Lausanne, il devra apporter de la stabilité et des points supplémentaires à Eupen.

Fait marquant : Eupen a annoncé son nouveau milieu de terrain le jour même de son anniversaire. Barès fêtait ce venredi ses 25 ans. Un joli cadeau, d’autant qu’il pourrait figurer directement dans la sélection pour le match de samedi.

Le week-end prochain, Eupen entrera également en lice lors du 6e tour de la Croky Cup, face au dernier représentant provincial encore en course : le KVC De Toekomst Borsbeke, pensionnaire de première provinciale en Flandre-Orientale.