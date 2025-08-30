Peano encore impérial, Maës très incisif, Pau en difficulté : les notes de la RAAL à Malines

La Louvière s'est montrée résiliente jusqu'à la fin du temps réglementaire à Malines. Malgré la douloureuse défaite dans le temps additionnel, les joueurs peuvent être fiers de leur match. Voici leurs traditionnelles notes.

Peano (8) : encore fort sollicité et déterminant en début de match, avec plusieurs parades de haut vol devant Schoofs et Raman. A retardé l'ouverture du score, sur laquelle il ne peut rien. Encore à la parade de manière spectaculaire au début du temps additionnel, quand Malines poussait tant et plus.

Faye (6) : Très sobre dans ses interventions, parfois pris de vitesse au plus fort de la domination malinoise en première mi-temps.



Maisonneuve (6) : encore une fois très solide dans les duels, exposé dans son rôle de central dans l'arrière-garde, a longtemps repoussé le danger, pas suffisant pour tenir jusqu'au bout.

Lamego (7) : Sa vitesse a aidé face aux déplacements constants de Raman, qui s'est rapidement tourné vers l'autre côté de la défense

Liongola (7,5) : assez discret en première mi-temps, beaucoup plus en vue dès la reprise avec des débordements à répétition, dont celui qui lance Maës sur l'égalisation.

Pau (5) : Souvent en difficulté dans l'entrejeu. Les Malinois ont souvent réussi à isoler Schoofs dans les intervalles. Remplacé par Joël Ito à la mi-temps.

Lahssaini (6) : à l'image de Maxime Pau, a souvent fait l'essuie-glace devant la défense, quelques relances intéressantes vers l'avant et des compensations défensives précieuses

Lutonda (6,5) : le jeu a longtemps penché de son côté pour permettre aux Loups de profiter de ses qualités techniques. A fait son match sur la gauche.

Maës (7,5) : du caractère et de la puissance pour tenter de faire bouger les lignes malinoises par ses rushs sur le côté. A l'assist sur le but de l'égalisation contre son camp des Malinois.

Afriyie (6,5): très prometteur pour sa première titularisation avec du mouvement et déjà une volonté certaine de combiner avec Guindo et les autres offensifs des Loups. Le jeune Ghanéen sent le jeu et pourrait être bien utile pour la suite de la saison de la RAAL.

Guindo (6) : méritant dans ses tentatives de relais cherchés par Afriyie, une frappe sur la latte. Remplacé au repos. Mendy a apporté plus de course et de présence physique dans le rectangle en deuxième mi-temps.