Plus envisageable pour le Standard, aux oubliettes à Genk : Andi Zeqiri refuse un club de Ligue des Champions

Andi Zeqiri a vécu une intersaison frustrante. L'attaquant suisse sait qu'il n'a plus d'avenir à Genk mais n'a pas encore trouvé son nouveau port d'attache.

Malgré la situation de Tolu Arokodare, Andi Zeqiri n'est toujours pas dans les petits papiers de Thorsten Fink à Genk. Auteur de dix buts lors de son prêt au Standard la saison dernière, le Suisse doit se chercher un autre club.

L'entraîneur ne trouve pourtant rien à redire sur son compte : "Andi a un bon caractère, c’est un super garçon. Je l’aime beaucoup. Il est aussi très apprécié dans l’équipe. Il est très motivé. Après les entraînements, il fait encore des tours en salle de musculation".

Pas apparu sur la moindre feuille de match cette saison, Zeqiri a eu quelques touches. Le Vaudois a été cité au Borussia Mönchengladbach, mais les Fohlen ont fini par faire venir un autre profil. Le FC Saint-Gall a également été évoqué. Mais le retour au pays a du mal à se concrétiser pour des raisons financières.

Pas encore d'offre satisfaisante

Une autre piste s'est présentée à lui : le club chypriote de Pafos serait venu aux nouvelles. Plus que de jouer à Chypre, la carotte est de disputer la Ligue des Champions. Grâce à sa qualification contre l'Etoile Rouge de Belgrade, l'équipe pourrait ainsi attirer plusieurs joueurs désireux de se montrer face à la crème du football européen.

Mais Zeqiri ne défiera vraisemblablement pas le Bayern Munich, Chelsea ou encore la Juventus : Het Laatste Nieuws rapporte que l'international suisse a décliné la proposition. Tout reste donc ouvert à quelques jours de la fin du mercato.