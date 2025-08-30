Rik De Mil doit prier qu'aucune offre n'arrive pour Parfait Guiagon

Le mercato n'est pas encore terminé. Et si un club du top a besoin d'un renfort offensif de dernière minute, il serait fou de ne pas considérer le cas de Parfait Guiagon.

Perdre Adem Zorgane, Daan Heymans, Stelis Andreou, Vetle Dragsnes et Nikola Stulic lors du même mercato aura laissé le Sporting Charleroi particulièrement démuni en cette fin d'été, malgré les renforts arrivés dans l'autre sens.

Mais il y a bien une perte qui serait probablement la goutte d'eau faisant déborder le vase (ou couler le navire) pour Rik De Mil : celle de Parfait Guiagon. Ce samedi face à Dender, l'Ivoirien a encore une fois été intenable : un penalty provoqué et transformé, une passe décisive et un second but.



"Je suis très heureux de ma prestation, c'est la concrétisation d'un travail acharné. Je veux remercier mes équipiers et le coach pour leur aide et leur confiance", se réjouissait Guiagon. "C'est mon premier doublé, ça fait beaucoup de bien et très plaisir".

Perdre tout le monde, sauf Guiagon

Après le départ de Stulic, c'est donc Parfait Guiagon qui a alimenté le marquoir, comme il l'avait fait contre l'Antwerp. Trois buts, un assist cette saison ; 7 buts et 8 assists la saison passée. Et au-delà des statistiques, une activité dans le jeu et une technique qui valent de le placer dans les meilleurs milieux créatifs de D1A.

La question vaut donc d'être posée : et si, dans les derniers jours du mercato qui approchent, un club du top 6 - qu'il s'agisse de l'Union, Gand, Genk ou l'Antwerp, par exemple - venait à avoir besoin d'un offensif, et se décidait à faire à Mehdi Bayat une offre alléchante ? Il faudra alors tenir bon, car sans Guiagon, Charleroi aura bien du mal à amener du danger...