Un joueur de Malines vers un transfert en Serie A ?

Les rumeurs envoyant Redouane Halhal du côté du club italien de Pise sont infondées. Le KV Malines n'a reçu aucune offre officielle pour le défenseur franco-marocain de 22 ans

À Malines, le message est clair : sauf offre totalement hors norme, Redouane Halhal ne quittera pas le club. Le défenseur, revenu cet été de son prêt à Helmond Sport, s’est rapidement imposé comme un élément incontournable de la défense rouge et jaune.

En parallèle, la direction malinoise s’active toujours pour compenser le départ de Nikola Storm. L’objectif est de recruter un ailier rapide et percutant, même si aucune avancée concrète n’est encore attendue dans les discussions.

Encore une force offensive attendue

Parthé Mboup (21 ans, ex-RWDM, aujourd’hui à Pau FC) et Aleksandar Cirkovic (23 ans, Ferencvaros) figurent parmi les pistes explorées. Deux profils qui cadrent parfaitement avec les besoins identifiés par les Malinois.

Le club s’était déjà renforcé plus tôt avec l’arrivée de Maksim Kireev, en provenance du SK Lierse. Avec une recrue offensive supplémentaire, l’effectif pour la saison à venir serait quasiment bouclé.

À l’heure actuelle, c’est donc l’attente qui prévaut. Une certitude néanmoins : Redouane Halhal restera, tandis que la recherche d’un renfort offensif se poursuit activement.