Interview 🎥 "On sait comment joue le Patro" : Gaëtan Englebert le regrette, mais Liège est tombé dans le piège de Stijn Stijnen


Le RFC Liège est tombé dans le piège tendu par le Patro Eisden ce samedi soir à Rocourt. Les joueurs de Gaëtan Englebert ont eu droit au scénario auquel ils s'attendaient, mais ne sont jamais parvenus à inverser la vapeur.

Le RFC Liège a vécu un samedi soir frustrant. Après une bonne entame de partie, les Sang et Marine ont concédé l’ouverture du score face au Patro Eisden, qui s’est ensuite montré fidèle à lui-même pour décrocher les trois points à Rocourt. Les joueurs de Gaëtan Englebert sont tombés dans le piège tendu par ceux de Stijn Stijnen, ce que regrettait le T1 liégeois après la rencontre.

"C’est facile à analyser. C’était le scénario idéal pour le Patro, avec un but inscrit en début de rencontre d’une manière qu’on connaît : en contre, où on est pris dans le dos. C’était le scénario auquel on s’était préparé. On a tenté de trouver les solutions pour contourner ce bloc solide, bien en place et qui laisse peu d’espace à l’adversaire", regrettait-il à notre micro, avant de poursuivre.

Lire aussi… À sa manière, le Patro Eisden frustre le RFC Liège et lui inflige sa première défaite à Rocourt cette saison

"On a eu des possibilités, ça se joue sur des détails et parfois sur la façon dont le ballon tombe, mais on n’a pas été efficaces aujourd’hui. En deuxième période, il arrive ce qui devait arriver. On n’a pas été assez bons collectivement comme individuellement pour éviter ce but. On sait comment le Patro joue et ils ont eu la qualité pour faire la différence sur une action. Ce sera probablement plus facile d’apporter un peu plus de jeu contre des équipes qui laissent la possibilité de trouver des espaces. Aujourd’hui, c’était compliqué."

L'arbitre Bert Verbeke a-t-il joué le jeu du Patro Eisden ?

Le RFC Liège a donc été frustré dans le jeu, mais pas seulement. Dès la fin du premier quart d’heure et l’ouverture du score des visiteurs, le gardien Julien Devriendt a gagné du temps sur chaque remise en jeu. De même, sur chaque petite faute, les joueurs du Patro ont laissé s’égrener un maximum de secondes. L’arbitre Bert Verbeke n’a que très peu, et très tardivement, réagi, au grand dam du public local.

"Quand en plus, les arbitres ne font rien pour qu’il y ait du rythme dans le match ou que des gestes qui n’ont pas leur place sur le terrain ne sont pas sanctionnés, on sait que ça devient un match compliqué et que l'heure et quart restante sera difficile. Il y a de la frustration par rapport au nombre d’arrêts de jeu et à la manière dont l’arbitre a géré la rencontre", reconnaissait Gaëtan Englebert.

Avec un bilan de six points sur douze, le RFC Liège n’a absolument pas fait un mauvais début de saison, même s’il y a un petit goût de trop peu après le non-match de la première journée et cette défaite frustrante contre le Patro. Gaëtan Englebert doit laisser un temps d’adaptation à ses nouveaux joueurs, mais se réjouit que son équipe continue de montrer qu’elle a le niveau de cette Challenger Pro League.

Il nous manque un petit quelque chose pour dire que le début de saison est parfait"

"On aurait pu prendre un point en plus, mais il y a une phase d’apprentissage pour certains joueurs et un temps d’adaptation pour d’autres. C’est normal à ce stade. On peut toujours rêver quand on voit un 6/9, on regarde le classement et beaucoup imaginent autre chose. Il faut garder les pieds sur terre."

"On ne souhaite pas une défaite pour cela, on l’était déjà, mais il nous manque un petit quelque chose pour pouvoir dire que le début de saison est parfait. Il est bon, et on va continuer, en ayant montré lors des quatre premières rencontres qu’on est à notre place dans cette division", a conclu Gaëtan Englebert.

