Coup d'arrêt pour l'Antwerp : Westerlo frappe fort à domicile

Muzamel Rahmat
Coup d'arrêt pour l'Antwerp : Westerlo frappe fort à domicile

Westerlo a décroché sa deuxième victoire de la saison en s'imposant 2-0 contre l'Antwerp. Sakamoto a lancé les Campinois avant que Piedfort ne plie le match.

Westerlo a retrouvé le sourire samedi soir en battant l’Antwerp 2-0 dans cette sixième journée de Pro League. Après un début de saison compliqué, les Campinois ont livré une prestation solide.

La première alerte est arrivée peu avant la demi-heure. Dans une action confuse devant le but, le ballon est resté dans la surface et Isa Sakamoto a jailli pour le pousser au fond.

L’Antwerp a tenté de revenir après la pause. Sur penalty, Mahamadou Doumbia a eu l’occasion de relancer les Anversois, mais Andreas Jungdal a repoussé la frappe.

Dans la foulée, Westerlo a profité de son temps fort. Sur une ouverture de Josimar Alcocer, Arthur Piedfort a déclenché une frappe sèche du droit qui a trompé le gardien adverse. 2-0, le break était fait.

Westerlo grimpe au classement (9e) et retrouve un peu de confiance. L’Antwerp, invaincu jusque-là, encaisse sa première défaite de la saison et rentre bredouille. Les Anversois pointent à la 6e place.

