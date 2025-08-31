Fink appréciera : après Tolu, Genk vend... celui qui devait le remplacer, pour une petite fortune

Photo: © photonews

Voilà qui peut en mettre un sacré coup aux ambitions à court terme du KRC Genk : alors que le club limbourgeois a perdu Tolu Arokodare, parti pour Wolverhampton, c'est désormais... Hyeon-Gyu Oh, son remplaçant supposé, qui s'en va.

Thorsten Fink doit s'arracher les cheveux - ou avoir reçu de sacrées garanties de la part de sa direction pour l'apaiser. Car l'entraîneur du KRC Genk va perdre ses deux attaquants en l'espace de 24 heures, et ce alors que le mercato belge ferme demain soir.

On savait depuis le début de l'été que Tolu Arokodare, meilleur buteur de Jupiler Pro League la saison passée, allait quitter le Racing Genk. C'était globalement acté, et le coach allemand comptait sur Hyeon-Gyu Oh pour le remplacer ; le Sud-Coréen a déjà démarré plusieurs matchs cette saison.

Lire aussi… Genk s'en sort à 10 contre 11 pendant une heure contre Zulte Waregem

Ce dimanche, après quelques jours de négociations, le transfert d'Arokodare vers Wolverhampton était enfin finalisé. Il devenait ainsi le transfert sortant le plus cher de l'histoire du club, vendu pour 27 millions d'euros aux Wolves et dépassant Sander Berge vendu 25 millions à Sheffield United en 2020.

Mais quelques heures plus tard, rebondissement ahurissant : ce record fraîchement battu pourrait déjà être surpassé... pour Hyeon-Gyu Oh ! En effet, selon le Nieuwsblad, le Sud-Coréen va quitter Genk pour le Vfb Stuttgart, vainqueur de la Coupe, qui aurait mis 28 millions d'euros sur la table.

Toujours selon le Nieuwsblad, son remplaçant serait déjà connu : Jusef Erabi (22 ans), attaquant de Hammarby, devrait débarquer pour renforcer le secteur offensif genkois. Plus qu'à espérer, dans le Limbourg, que l'adaptation soit rapide !

Hyun-Gyu Oh

