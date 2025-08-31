"Il doit se regarder dans le miroir" : la colère monte et les doutes s'installent à Anderlecht

L'élimination d'Anderlecht en Conference League fait réagir. Marc Degryse vise directement le président Wouter Vandenhaute et l'appelle à prendre ses responsabilités.

L’élimination d’Anderlecht en Conference League face à l’AEK Athènes continue de faire beaucoup de bruit. Après la déception sportive, c’est la direction du club qui se retrouve dans l’œil du cyclone.

Dans Het Laatste Nieuws, Marc Degryse s’en est directement pris à la direction et plus particulièrement au président Wouter Vandenhaute. Pour lui, ce fiasco n’est pas seulement la faute des joueurs ou de l’entraîneur.



"Il doit se regarder dans le miroir. Les personnes qu’il nomme sont-elles les bonnes ? Il a bien donné son feu vert pour la nomination de Besnik Hasi, non ? C’est lui le responsable. Vandenhaute doit prendre la parole sur la situation d’Anderlecht. S’il ose affirmer que tout va bien, je lui souhaite bonne chance pour convaincre", a-t-il lancé.

"Quand on regarde tout ce qui s’est passé ces dernières années, c’est une situation inédite dans le football, et dans le football belge. Je pense qu’il faudra beaucoup de temps avant que le calme revienne à Anderlecht. Ce ne sera certainement pas le cas cette saison. Cette élimination est beaucoup trop lourde pour ça." fustige l'ancien Diable Rouge.

C’est la réputation d’Anderlecht qui est touchée. Tant que la direction ne donnera pas des réponses claires, la colère risque de grandir dans et autour du Lotto Park.