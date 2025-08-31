La pression monte pour Senne Lammens : Manchester United a une solution de repli

Photo: © photonews

Le mercato s'achève demain en Angleterre, et Manchester United va donc devoir finaliser le transfert de Senne Lammens ce dimanche. Mais les discussions s'éternisent et les Red Devils gardent donc une autre option sous la main.

Senne Lammens est en partance vers Manchester United, on le sait depuis de longues semaines désormais. Le gardien de but a été écarté du groupe de l'Antwerp pour se concentrer sur son transfert, et même Rudi Garcia a préféré ne pas le sélectionner afin qu'il puisse finaliser le dossier.

Mais les discussions entre Manchester et l'Antwerp semblent s'éterniser : nous sommes le 31 août, ce qui signifie que les Red Devils ont jusqu'à demain soir pour conclure le deal. Et s'il devait capoter, le club mancunien a déjà une solution de rechange.

C'est Fabrizio Romano qui l'annonce, lui qui avait déjà annoncé que Lammens était tout proche de signer à Manchester United : si le transfert de Lammens venait à tomber à l'eau, United activerait la piste menant à Emiliano Martinez (Aston Villa).

Martinez plutôt que Lammens ? 

Une approche aurait été effectuée par Manchester auprès de Villa et de l'entourage du champion du monde 2018, qui reste l'un des gardiens de but les plus en vue de Premier League. Martinez pourrait coûter bien plus cher que Lammens, toutefois.

En effet, Senne Lammens devrait rapporter entre 20 et 25 millions d'euros à l'Antwerp, tandis qu'Emiliano Martinez, estimé à 20 millions d'euros mais sous contrat jusqu'en 2029, pourrait coûter jusqu'à 40 millions d'euros. Les clubs anglais ne se font jamais de cadeaux entre eux. Tout le monde, à Anvers et Manchester, espère donc que le dossier Lammens ira à son terme. 

Coup d'arrêt pour l'Antwerp : Westerlo frappe fort à domicile

09:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 31/08: Amuzu - Lammens - Lukaku

14:00
"Personne n'est plus grand que le club" : Nicolas Raskin écarté par le coach des Rangers

14:20
L'aventure au Brésil va tourner court : Francis Amuzu veut revenir en Belgique... et intéresse l'Union !

14:00
🎥 Un exemple d'adaptation : Leander Dendoncker parle déjà espagnol, deux semaines après son arrivée à Oviedo

13:30
Aurélien Scheidler n'est pas Nikola Stulic : Charleroi a-t-il besoin d'un n°9 supplémentaire ?

12:20
🎥 Arthur Vermeeren accueilli en héros par les supporters de l'OM

12:40
Qui pour succéder à Euvrard ? Dender a une cible en tête

11:30
Après la blessure de Lukaku, Naples est sur le point d'accueillir un nouvel attaquant

12:00
Verschaeren et Hazard de retour ? La continuité à l'Union ? Les compositions probables du derby bruxellois

10:45
"Pas brillant" : Kevin De Bruyne critiqué par la presse italienne malgré la victoire de Naples

11:00
"Il doit se regarder dans le miroir" : la colère monte et les doutes s'installent à Anderlecht

10:00
Victoire dans la douleur et polémique : Kompany protège Boey après un contact choquant

10:30
Sept changements et une douche froide : la rotation de Fink fait mal à Genk

09:00
Une équipe de Bundesliga passe à l'offensive pour un cadre du Club de Bruges

08:23
"À l'Union, impossible d'avoir trente joueurs" : un choix différent d'Anderlecht

08:00
Naples arrache la victoire dans le temps additionnel et fait vibrer son stade, De Bruyne en retrait

08:45
Sur les lieux de la rencontre entre Euvrard et Henry, le Standard doit retrouver le chemin du succès

07:20
Le chouchou de Genk est de retour : la Pro League est prévenue

07:40
Ça bouge pour Mario Stroeykens : un départ en vue ?

07:00
Vincent Euvrard osera-t-il déjà le changement de système au Standard ? Voici la composition probable des Rouches

06:00
🎥 "On sait comment joue le Patro" : Gaëtan Englebert le regrette, mais Liège est tombé dans le piège de Stijn Stijnen Interview

06:40
Rik De Mil doit prier qu'aucune offre n'arrive pour Parfait Guiagon

23:45
L'heure du changement ? Seys prêt à bousculer Meunier et Castagne

06:20
"Il faut avaler le venin, c'est ça qui permet de trouver l'antidote" Réaction

22:40
Charleroi laisse la zone rouge derrière et remporte une victoire qui fait du bien face à Dender

22:39
Un bras de fer en approche ? Ordonez manque encore à l'appel pour Bruges

23:00
Challenger Pro League : Seraing brise sa série noire, coup d'arrêt pour le RSCA Futures

23:20
À sa manière, le Patro Eisden frustre le RFC Liège et lui inflige sa première défaite à Rocourt cette saison

21:56
Victoire compliquée pour le Bayern de Vincent Kompany à Augsbourg

22:20
Marc Wilmots n'a pas fini son travail : à quoi s'attendre de la fin du mercato du Standard ?

20:40
Un imprévu de taille bouleverse les plans de Kompany au Bayern

21:40
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 30/08: Ordonez - Geertruida - Openda

20:40
🎥 Le club idéal pour rebondir ? Leander Dendoncker offre la première victoire d'Oviedo en Liga

21:20
Devant à la 89e mais encore plombée dans le moneytime : les premiers mots de la RAAL pour expliquer l'inexplicable Réaction

20:00
"Une occasion en or pour lui de reprendre confiance" : l'absence de Lukaku avec la Belgique redistribue les cartes

21:00

