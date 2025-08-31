La pression monte pour Senne Lammens : Manchester United a une solution de repli

Le mercato s'achève demain en Angleterre, et Manchester United va donc devoir finaliser le transfert de Senne Lammens ce dimanche. Mais les discussions s'éternisent et les Red Devils gardent donc une autre option sous la main.

Senne Lammens est en partance vers Manchester United, on le sait depuis de longues semaines désormais. Le gardien de but a été écarté du groupe de l'Antwerp pour se concentrer sur son transfert, et même Rudi Garcia a préféré ne pas le sélectionner afin qu'il puisse finaliser le dossier.

Mais les discussions entre Manchester et l'Antwerp semblent s'éterniser : nous sommes le 31 août, ce qui signifie que les Red Devils ont jusqu'à demain soir pour conclure le deal. Et s'il devait capoter, le club mancunien a déjà une solution de rechange.



Lire aussi… Coup d'arrêt pour l'Antwerp : Westerlo frappe fort à domicile

C'est Fabrizio Romano qui l'annonce, lui qui avait déjà annoncé que Lammens était tout proche de signer à Manchester United : si le transfert de Lammens venait à tomber à l'eau, United activerait la piste menant à Emiliano Martinez (Aston Villa).

Martinez plutôt que Lammens ?

Une approche aurait été effectuée par Manchester auprès de Villa et de l'entourage du champion du monde 2018, qui reste l'un des gardiens de but les plus en vue de Premier League. Martinez pourrait coûter bien plus cher que Lammens, toutefois.

En effet, Senne Lammens devrait rapporter entre 20 et 25 millions d'euros à l'Antwerp, tandis qu'Emiliano Martinez, estimé à 20 millions d'euros mais sous contrat jusqu'en 2029, pourrait coûter jusqu'à 40 millions d'euros. Les clubs anglais ne se font jamais de cadeaux entre eux. Tout le monde, à Anvers et Manchester, espère donc que le dossier Lammens ira à son terme.