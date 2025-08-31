L'heure du changement ? Seys prêt à bousculer Meunier et Castagne

L'heure du changement ? Seys prêt à bousculer Meunier et Castagne
Photo: © photonews

Joaquin Seys frappe à la porte des Diables Rouges. Ses performances avec Bruges, surtout en Ligue des champions, prouvent qu'il est prêt pour le haut niveau.

Marquer deux buts et délivrer une passe décisive dans un grand match européen, ce n’est pas un hasard. Un signal fort alors que les Diables Rouges cherchent des latéraux fiables.

Anciens titulaires solides, Thomas Meunier et Timothy Castagne affichent depuis peu une baisse de rythme et de fraîcheur. Joaquin Seys apporte une nouvelle énergie : plus rapide, plus agile et bien plus fort offensivement. Il peut occuper un couloir à lui seul.

Sa polyvalence est un atout. Seys peut évoluer à gauche comme à droite, offrant au sélectionneur des options supplémentaires. Dans une équipe qui cherche de la flexibilité et de la variété tactique, ça pourrait aider à l’approche de la Coupe du monde 2026.

Seys est devenu beaucoup plus stable. Il se jette moins dans les duels et lit mieux le jeu adverse. Le nouveau Diable Rouge a le profil d’un latéral moderne.

En grande forme

Avec le Mondial qui approche et le besoin de rajeunir la sélection, Rudi Garcia ne peut plus se permettre de le laisser sur le banc. Lancer Seys face au Liechtenstein et au Kazakhstan serait la meilleure façon de le préparer.

Seys progresse sans cesse et saisit chaque opportunité, que ce soit en Jupiler Pro League ou sur la scène européenne. Il est prêt à s’installer dans le onze de base, et offrir aux Diables Rouges un latéral qui peut faire la différence, sur les côtés comme dans la profondeur.

