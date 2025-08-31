Senne Lammens pris dans un jeu de chaises musicales : il pourrait finalement rejoindre deux autres Diables Rouges !

Senne Lammens pris dans un jeu de chaises musicales : il pourrait finalement rejoindre deux autres Diables Rouges !
Photo: © photonews

Le dossier Senne Lammens est proche de son dénouement, qui pourrait bien être fort différent de ce à quoi on s'attendait. Alors que Manchester United et Galatasaray étaient les deux pistes les plus chaudes, il pourrait signer à Aston Villa.

Il faudrait un énorme retournement de situation pour que Senne Lammens ne quitte pas l'Antwerp d'ici à la fin du mercato. Mais on a peut-être déjà assisté à un coup de théâtre dans le dossier devant envoyer le portier du Great Old à Manchester United.

En effet, alors que les discussions entre l'Antwerp et United ont traîné sans qu'on sache vraiment ce qui coince (un accord aurait été trouvé il y a peu concernant 25 millions d'euros), Manchester aurait finalement décidé de jeter son dévolu... sur Emiliano Martinez (32 ans).

Le fantasque gardien de but argentin, champion du monde 2022 et star mondiale, a un tout autre profil que le jeune Senne Lammens, et ne coûtera pas forcément moins cher (il est sous contrat à Aston Villa jusqu'en 2029). Mais selon Fabrizio Romano, Manchester United aurait d'ores et déjà un accord avec Martinez, et aurait contacté Villa.

Conséquence directe : les Villains auraient de leur côté... fait de Senne Lammens l'une de leurs priorités pour remplacer l'Argentin. Ils auraient officiellement contacté l'Antwerp à ce sujet. Diogo Costa, gardien du FC Porto, est l'autre option envisagée. 

Lammens doit désormais espérer que dans ces drôles de tractations, il ne finisse pas par rester à quai. Car l'Antwerp veut absolument le vendre, et si le mercato anglais ferme, il ne lui restera plus qu'une option concrète : la Turquie... 

Senne Lammens

