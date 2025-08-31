Sykes à l'abordage, Angulo sorti de son match : les notes d'Union - Anderlecht

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

L'Union a rapidement pris le dessus contre Anderlecht, avant que le Sporting n'équilibre les débats. Mais les notes des joueurs traduisent tout de même un plus grand contrôle des Saint-Gillois.

Union :

Scherpen (7,5) : un arrêt importantissime face à Thorgan Hazard, qui avait pourtant repris à bout portant, en première mi-temps. Quelques sorties aériennes



Burgess (6) : Robuste face à Luis Vazquez, plus en difficulté lorsqu'Hazard ou Huerta s'aventuraient dans sa zone

Sykes (8) : toujours aussi généreux et spectaculaire, Sykes s'est encore offert une chevauchée conclue par une parade de Coosemans. À nouveau proche de doubler le score avec sa reprise de la tête sur la latte.

Leysen (6,5) : avec les anticipations très hautes de ses deux compères de l'arrière-garde, il s'est montré plus sobre qu'à l'accoutumée, avec moins de prises de risque loin de son rectangle.

Niang (8) : a fait vivre un enfer à Degreef en début de match en décrochant un penalty à moins de trois minutes. Il a ensuite eu Angulo face à lui avec de l'électricité dans l'air et encore quelques belles percées.

Rasmussen (7) : appelé à remplacer Vanhoutte au pied levé, avec une même sobriété à la récupération, en sachant quand faire la faute nécessaire.

Zorgane (7,5) : l'une des explications majeures de la prise de contrôle de l'Union au milieu en début de match. Son jeu en un temps et ses combinaisons avec Anouar Ait El Hadj ont fait merveille, moins dans un fauteuil par la suite, avec plus de phases de temporisation.

Khalaili (7) : moins libre que Niang sur son flanc, a malgré tout réussi à se défaire du marquage d'Augustinsson à quelques reprises.

Ait El Hadj (7,5) : très motivé face à son ancienne équipe, n'a pas hésité à redescendre pour créer le surnombre dans l'entrejeu ou pour défendre, ainsi qu'a élargir le jeu. Match très mature de sa part.

Florucz (6,5) : plus en vue que sur le synthétique de La Louvière. Souvent excentré pour créer des décalages sur le côté avec Khalaili et attaquer le demi-espace droit, moins présent dans le rectangle.

Rodriguez (6) : toujours précieux dans les duels, au charbon pour faire reculer le bloc anderlechtois, moins en réussite balle au pied.

Anderlecht :

Coosemans (6,5) : n'a rien à se reprocher sur les deux buts, présent pour empêcher le 2-0 sur une sacrée frappe de Sykes

Degreef (5,5) : a pris le bouillon dès le début du match comme arrière droit, bien plus inspiré lors de son repositionnement plus haut, avec quelques initiatives qui auraient pu rapporter plus

Hey (5): l'Union l'a longtemps laissé diriger le jeu en possession et cela a payé avec la confirmation des difficultés mauves de construire depuis l'arrière. Globalement peu à se reprocher défensivement.

Kana (6) : a fait ce qu'il a pu pour contenir Rodriguez, mais parfois confronté à des Unionistes arrivant à pleine vitesse.

Augustinsson (6,5) : solide sur son flanc, où Khalaili a bénéficié de moins de latitudes que Niang de l'autre côté.

Llansana (4,5) : a commencé avec son impact habituel mais a dû rapidement constater la supériorité saint-gilloise dans l'entrejeu. Rapidement remplacé.

Saliba (5): quelques infiltrations intéressantes en début de rencontre, avec deux frappes à la clé. Rarement autorisé à prendre l'initiative, à perdu ses nerfs en fin de match avec son exclusion.

Angulo (4) : sacrifié par Hasi pour reprendre le rôle ingrat de latéral droit. Souvent pris au piège du hors-jeu. Match très nerveux face à Niang, qui s'est confirmé avec ses deux stupides cartes jaunes

Hazard (5,5) : comme souvent, Thorgan a choisi ses moments pour être dangereux, il a notamment bien cru égaliser en fin de première mi-temps mais Scherpen a sorti le grand jeu. Quelques bonnes déviations aux abords du rectangle mais globalement fort discret.

Huerta (6,5): pas mal de bonnes actions de sa part sur le côté droit, notamment quand Anderlecht est entré dans son match à la demi-heure, avec cette frappe qui s'est écrasée sur le poteau.

Vazquez (3,5) : combatif mais en difficulté face à la défense de l'Union. A vu l'un de ses seuls bons mouvements dans le rectangle voir débouché sur un but annulé.

Les stewards (8) : très prompt dans l'anticipation quand les supporters d'Anderlecht ont commencé à gronder en fin de match. Ils n'auraient sans doute pas pu empêcher un envahissement de terrain mais ont géré le mécontement des visiteurs dans le calme.