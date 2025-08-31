Analyse Sykes à l'abordage, Angulo sorti de son match : les notes d'Union - Anderlecht

Scott Crabbé depuis Le Parc Duden
| 0 réaction
Sykes à l'abordage, Angulo sorti de son match : les notes d'Union - Anderlecht
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

L'Union a rapidement pris le dessus contre Anderlecht, avant que le Sporting n'équilibre les débats. Mais les notes des joueurs traduisent tout de même un plus grand contrôle des Saint-Gillois.

Union :

Scherpen (7,5) : un arrêt importantissime face à Thorgan Hazard, qui avait pourtant repris à bout portant, en première mi-temps. Quelques sorties aériennes

Lire aussi… 🎥 Cinéma devant Hazard, sauvetage... de la main : le show Burgess contre Anderlecht

Burgess (6) : Robuste face à Luis Vazquez, plus en difficulté lorsqu'Hazard ou Huerta s'aventuraient dans sa zone

Sykes (8) : toujours aussi généreux et spectaculaire, Sykes s'est encore offert une chevauchée conclue par une parade de Coosemans. À nouveau proche de doubler le score avec sa reprise de la tête sur la latte.

Leysen (6,5) : avec les anticipations très hautes de ses deux compères de l'arrière-garde, il s'est montré plus sobre qu'à l'accoutumée, avec moins de prises de risque loin de son rectangle.

Niang (8) : a fait vivre un enfer à Degreef en début de match en décrochant un penalty à moins de trois minutes. Il a ensuite eu Angulo face à lui avec de l'électricité dans l'air et encore quelques belles percées.

Rasmussen (7) : appelé à remplacer Vanhoutte au pied levé, avec une même sobriété à la récupération, en sachant quand faire la faute nécessaire.

Zorgane (7,5) : l'une des explications majeures de la prise de contrôle de l'Union au milieu en début de match. Son jeu en un temps et ses combinaisons avec Anouar Ait El Hadj ont fait merveille, moins dans un fauteuil par la suite, avec plus de phases de temporisation.

Khalaili (7) : moins libre que Niang sur son flanc, a malgré tout réussi à se défaire du marquage d'Augustinsson à quelques reprises.

Ait El Hadj (7,5) : très motivé face à son ancienne équipe, n'a pas hésité à redescendre pour créer le surnombre dans l'entrejeu ou pour défendre, ainsi qu'a élargir le jeu. Match très mature de sa part.

Florucz (6,5) : plus en vue que sur le synthétique de La Louvière. Souvent excentré pour créer des décalages sur le côté avec Khalaili et attaquer le demi-espace droit, moins présent dans le rectangle.

Rodriguez (6) : toujours précieux dans les duels, au charbon pour faire reculer le bloc anderlechtois, moins en réussite balle au pied.

Anderlecht :

Coosemans (6,5) : n'a rien à se reprocher sur les deux buts, présent pour empêcher le 2-0 sur une sacrée frappe de Sykes

Degreef (5,5) : a pris le bouillon dès le début du match comme arrière droit, bien plus inspiré lors de son repositionnement plus haut, avec quelques initiatives qui auraient pu rapporter plus

Hey (5): l'Union l'a longtemps laissé diriger le jeu en possession et cela a payé avec la confirmation des difficultés mauves de construire depuis l'arrière. Globalement peu à se reprocher défensivement.

Kana (6) : a fait ce qu'il a pu pour contenir Rodriguez, mais parfois confronté à des Unionistes arrivant à pleine vitesse.

Augustinsson (6,5) : solide sur son flanc, où Khalaili a bénéficié de moins de latitudes que Niang de l'autre côté.

Llansana (4,5) : a commencé avec son impact habituel mais a dû rapidement constater la supériorité saint-gilloise dans l'entrejeu. Rapidement remplacé.

Saliba (5): quelques infiltrations intéressantes en début de rencontre, avec deux frappes à la clé. Rarement autorisé à prendre l'initiative, à perdu ses nerfs en fin de match avec son exclusion.

Angulo (4) : sacrifié par Hasi pour reprendre le rôle ingrat de latéral droit. Souvent pris au piège du hors-jeu. Match très nerveux face à Niang, qui s'est confirmé avec ses deux stupides cartes jaunes

Hazard (5,5) : comme souvent, Thorgan a choisi ses moments pour être dangereux, il a notamment bien cru égaliser en fin de première mi-temps mais Scherpen a sorti le grand jeu. Quelques bonnes déviations aux abords du rectangle mais globalement fort discret.

Huerta (6,5): pas mal de bonnes actions de sa part sur le côté droit, notamment quand Anderlecht est entré dans son match à la demi-heure, avec cette frappe qui s'est écrasée sur le poteau.

Vazquez (3,5) : combatif mais en difficulté face à la défense de l'Union. A vu l'un de ses seuls bons mouvements dans le rectangle voir débouché sur un but annulé.

Les stewards (8) : très prompt dans l'anticipation quand les supporters d'Anderlecht ont commencé à gronder en fin de match. Ils n'auraient sans doute pas pu empêcher un envahissement de terrain mais ont géré le mécontement des visiteurs dans le calme.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
Union SG

Plus de news

🎥 Cinéma devant Hazard, sauvetage... de la main : le show Burgess contre Anderlecht

🎥 Cinéma devant Hazard, sauvetage... de la main : le show Burgess contre Anderlecht

22:40
1
Un derby sulfureux de bout en bout : Anderlecht finit à neuf et quitte l'Union en crise

Un derby sulfureux de bout en bout : Anderlecht finit à neuf et quitte l'Union en crise

20:27
Alessio Castro-Montes pourrait quitter l'Union Saint-Gilloise en toute fin de mercato

Alessio Castro-Montes pourrait quitter l'Union Saint-Gilloise en toute fin de mercato

20:20
Des banderoles...et pas seulement : le très sérieux avertissement des supporters d'Anderlecht à Wouter Vandenhaute

Des banderoles...et pas seulement : le très sérieux avertissement des supporters d'Anderlecht à Wouter Vandenhaute

19:30
4
Maxim De Cuyper et Brighton s'offrent Manchester City, Tielemans et Aston Villa prennent le bouillon à domicile

Maxim De Cuyper et Brighton s'offrent Manchester City, Tielemans et Aston Villa prennent le bouillon à domicile

22:20
Le mercato ferme demain et Ivan Leko réclame des renforts : "Nous avons vendu pour 25 millions !"

Le mercato ferme demain et Ivan Leko réclame des renforts : "Nous avons vendu pour 25 millions !"

21:20
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 31/08: Oh - Castro-Montes - Lammens

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 31/08: Oh - Castro-Montes - Lammens

21:00
Genk s'en sort à 10 contre 11 pendant une heure contre Zulte Waregem

Genk s'en sort à 10 contre 11 pendant une heure contre Zulte Waregem

21:40
"On ne mérite pas de perdre" : les premiers mots de Vincent Euvrard après la défaite du Standard à Louvain

"On ne mérite pas de perdre" : les premiers mots de Vincent Euvrard après la défaite du Standard à Louvain

20:40
Fink appréciera : après Tolu, Genk vend... celui qui devait le remplacer, pour une petite fortune

Fink appréciera : après Tolu, Genk vend... celui qui devait le remplacer, pour une petite fortune

21:00
Marc Brys lui a mis un râteau ? Qu'à cela ne tienne, il est sélectionné... en Equipe de France

Marc Brys lui a mis un râteau ? Qu'à cela ne tienne, il est sélectionné... en Equipe de France

20:00
Vincent Euvrard a du pain sur la planche : les notes du Standard après la défaite à Louvain Analyse

Vincent Euvrard a du pain sur la planche : les notes du Standard après la défaite à Louvain

18:40
6
Senne Lammens pris dans un jeu de chaises musicales : il pourrait finalement rejoindre deux autres Diables Rouges !

Senne Lammens pris dans un jeu de chaises musicales : il pourrait finalement rejoindre deux autres Diables Rouges !

19:00
Le transfert de Charles Vanhoutte a capoté : voici pourquoi

Le transfert de Charles Vanhoutte a capoté : voici pourquoi

16:30
L'aventure au Brésil va tourner court : Francis Amuzu veut revenir en Belgique... et intéresse l'Union !

L'aventure au Brésil va tourner court : Francis Amuzu veut revenir en Belgique... et intéresse l'Union !

14:00
Après le Celtic, un deuxième prétendant pourrait se présenter pour Kasper Dolberg

Après le Celtic, un deuxième prétendant pourrait se présenter pour Kasper Dolberg

18:20
Sans rien montrer, le Standard battu pour la première de Vincent Euvrard, sur un but contre son camp

Sans rien montrer, le Standard battu pour la première de Vincent Euvrard, sur un but contre son camp

17:56
"Il doit se regarder dans le miroir" : la colère monte et les doutes s'installent à Anderlecht

"Il doit se regarder dans le miroir" : la colère monte et les doutes s'installent à Anderlecht

10:00
Le SL16 surprend Namur, Habay écrase Virton : tous les résultats de D1 ACFF

Le SL16 surprend Namur, Habay écrase Virton : tous les résultats de D1 ACFF

17:30
Charleroi serait tout proche d'un nouveau renfort dans la dernière ligne droite du mercato

Charleroi serait tout proche d'un nouveau renfort dans la dernière ligne droite du mercato

17:00
"À l'Union, impossible d'avoir trente joueurs" : un choix différent d'Anderlecht

"À l'Union, impossible d'avoir trente joueurs" : un choix différent d'Anderlecht

08:00
Scénario fou entre Gand et Bruges : match arrêté, puis égalisation gantoise à la 97e !

Scénario fou entre Gand et Bruges : match arrêté, puis égalisation gantoise à la 97e !

16:08
Charleroi se sépare d'un attaquant de plus, à titre définitif cette fois

Charleroi se sépare d'un attaquant de plus, à titre définitif cette fois

15:40
1
🎥 Un exemple d'adaptation : Leander Dendoncker parle déjà espagnol, deux semaines après son arrivée à Oviedo

🎥 Un exemple d'adaptation : Leander Dendoncker parle déjà espagnol, deux semaines après son arrivée à Oviedo

13:30
La RAAL va encore transférer dans un secteur bien ciblé : "Les soldes ont commencé" Réaction

La RAAL va encore transférer dans un secteur bien ciblé : "Les soldes ont commencé"

14:40
"Ils ont fini avec sept, huit défenseurs" : coupable sur le premier but, Pierre-Yves Ngawa s'en veut après Liège - Patro Interview

"Ils ont fini avec sept, huit défenseurs" : coupable sur le premier but, Pierre-Yves Ngawa s'en veut après Liège - Patro

15:20
C'est officiel : Arthur Vermeeren tient son nouveau défi

C'est officiel : Arthur Vermeeren tient son nouveau défi

15:00
"Personne n'est plus grand que le club" : Nicolas Raskin écarté par le coach des Rangers

"Personne n'est plus grand que le club" : Nicolas Raskin écarté par le coach des Rangers

14:20
La pression monte pour Senne Lammens : Manchester United a une solution de repli

La pression monte pour Senne Lammens : Manchester United a une solution de repli

13:00
Aurélien Scheidler n'est pas Nikola Stulic : Charleroi a-t-il besoin d'un n°9 supplémentaire ?

Aurélien Scheidler n'est pas Nikola Stulic : Charleroi a-t-il besoin d'un n°9 supplémentaire ?

12:20
🎥 Arthur Vermeeren accueilli en héros par les supporters de l'OM

🎥 Arthur Vermeeren accueilli en héros par les supporters de l'OM

12:40
Qui pour succéder à Euvrard ? Dender a une cible en tête

Qui pour succéder à Euvrard ? Dender a une cible en tête

11:30
Après la blessure de Lukaku, Naples est sur le point d'accueillir un nouvel attaquant

Après la blessure de Lukaku, Naples est sur le point d'accueillir un nouvel attaquant

12:00
"Pas brillant" : Kevin De Bruyne critiqué par la presse italienne malgré la victoire de Naples

"Pas brillant" : Kevin De Bruyne critiqué par la presse italienne malgré la victoire de Naples

11:00
Victoire dans la douleur et polémique : Kompany protège Boey après un contact choquant

Victoire dans la douleur et polémique : Kompany protège Boey après un contact choquant

10:30
Coup d'arrêt pour l'Antwerp : Westerlo frappe fort à domicile

Coup d'arrêt pour l'Antwerp : Westerlo frappe fort à domicile

09:30

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 6
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-1 STVV STVV
KV Malines KV Malines 3-2 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Westerlo Westerlo 2-0 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 3-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
La Gantoise La Gantoise 1-1 FC Bruges FC Bruges
OH Louvain OH Louvain 1-0 Standard Standard
Union SG Union SG 2-0 Anderlecht Anderlecht
KRC Genk KRC Genk 3-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved