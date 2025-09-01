"C'est ça le gros problème" : David Hubert prend la parole sur l'affaire Wouter Vandenhaute

"C'est ça le gros problème" : David Hubert prend la parole sur l'affaire Wouter Vandenhaute
Photo: © photonews
Deviens fan de RSCA Futures! 40

Le dernier coach d'Anderlecht avant Besnik Hasi, David Hubert, s'est exprimé à propos du cas Wouter Vandenhaute. Le président du club a ce lundi décidé de remettre son mandat.

Ce dimanche encore, de nombreuses affiches avec écrit "Wouter buiten" ont été aperçus lors d'Union-Anderlecht. Cela était déjà le cas lorsque l'actuel coach de l'OH Louvain était à la tête du groupe anderlechtois : "Je crois que ces banderoles sont recyclées parce que ce n'est pas la première fois qu'ils les ressortent. Et c'était lors de la période où moi j'étais coach d'Anderlecht."

David Hubert est clair, il y a un problème de structure à Anderlecht : "Pour moi c'est la base. Quand on ne construit pas sur des fondations saines et stables, on n'arrivera jamais à mettre un toit sur la maison. Et c'est ça le gros problème."

L'important, c'est d'avoir une stabilité

"On essaie toujours de changer les dernières choses, mais en fait l'important, c'est d'avoir une stabilité, une ligne de conduite bien claire," poursuit-il au micro de RTL Sports dans l'émission Dans le vestiaire.

L'ex-coach des Mauves veut cependant préciser que le président est quelqu'un qu'il respecte : "Je l'apprécie, c'est une bonne personne. Il veut énormément de bien."

David Hubert avait été entraîneur du club bruxellois du 10 octobre 2024 au 19 mars 2025. Il avait notamment atteint la finale de la Coupe de Belgique avec l'équipe bruxelloise, mais il n'a pas pu être sur le banc pour la disputer avec ses hommes puisqu'il a été limogé avant la rencontre.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Division 2
Division 2 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
RSCA Futures
David Hubert

Plus de news

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 01/09: Sishuba - Schoofs - Vanhoutte

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 01/09: Sishuba - Schoofs - Vanhoutte

22:00
Marc Coucke s'exprime sur sa rupture avec Wouter Vandenhaute : "Quelque chose s'est brisé entre nous"

Marc Coucke s'exprime sur sa rupture avec Wouter Vandenhaute : "Quelque chose s'est brisé entre nous"

22:46
Contrairement à Wilmots, Renard est prêt à mourir avec ses idées... mais a-t-il le choix ? Edito

Contrairement à Wilmots, Renard est prêt à mourir avec ses idées... mais a-t-il le choix ?

22:30
OFFICIEL : Ayanda Sishuba a trouvé un nouveau club français

OFFICIEL : Ayanda Sishuba a trouvé un nouveau club français

22:00
Le remplaçant de Charles Vanhoutte à l'Union Saint-Gilloise est connu

Le remplaçant de Charles Vanhoutte à l'Union Saint-Gilloise est connu

21:30
3
Théo Leoni proche d'un départ vers la France !

Théo Leoni proche d'un départ vers la France !

21:00
Un retour de Kasper Dolberg... à l'Ajax en cette fin de mercato ?

Un retour de Kasper Dolberg... à l'Ajax en cette fin de mercato ?

20:40
OFFICIEL : Albert Sambi Lokonga quitte Arsenal et signe en Bundesliga

OFFICIEL : Albert Sambi Lokonga quitte Arsenal et signe en Bundesliga

20:20
Thibaut Courtois a quitté la séance des Diables Rouges en boitillant : trois absents à l'entraînement de la Belgique

Thibaut Courtois a quitté la séance des Diables Rouges en boitillant : trois absents à l'entraînement de la Belgique

20:00
3
OFFICIEL : Bilal El Khannouss quitte finalement Leicester City et rejoint la Bundesliga

OFFICIEL : Bilal El Khannouss quitte finalement Leicester City et rejoint la Bundesliga

19:40
L'Union et Charleroi à la fête, un Loup malgré la défaite : notre équipe-type de la semaine

L'Union et Charleroi à la fête, un Loup malgré la défaite : notre équipe-type de la semaine

19:20
2
Nicolas Raskin vers un départ des Rangers ? Deux solutions restent possibles

Nicolas Raskin vers un départ des Rangers ? Deux solutions restent possibles

19:00
OFFICIEL : Charles Vanhoutte quitte l'Union Saint-Gilloise et rejoint la Ligue 1

OFFICIEL : Charles Vanhoutte quitte l'Union Saint-Gilloise et rejoint la Ligue 1

18:29
2
OFFICIEL : Tolu Arokodare quitte le KRC Genk et rejoint la Premier League, voici le montant du transfert

OFFICIEL : Tolu Arokodare quitte le KRC Genk et rejoint la Premier League, voici le montant du transfert

18:20
OFFICIEL : l'Arlonais Norman Bassette est de retour en France

OFFICIEL : l'Arlonais Norman Bassette est de retour en France

18:00
OFFICIEL : Alessio Castro-Montes rejoint un club de Bundesliga

OFFICIEL : Alessio Castro-Montes rejoint un club de Bundesliga

17:40
📷 Michy Batshuayi en costume, Malick Fofana présent malgré sa blessure : les Diables Rouges arrivent à Tubize

📷 Michy Batshuayi en costume, Malick Fofana présent malgré sa blessure : les Diables Rouges arrivent à Tubize

17:20
"Le 7/9 du début de saison est déjà oublié par les fans" : Philippe Albert analyse la défaite du Standard à Louvain

"Le 7/9 du début de saison est déjà oublié par les fans" : Philippe Albert analyse la défaite du Standard à Louvain

17:00
L'Union prête à surprendre pour l'après-Vanhoutte : voilà pourquoi son successeur est plus évident qu'il n'y paraît Analyse

L'Union prête à surprendre pour l'après-Vanhoutte : voilà pourquoi son successeur est plus évident qu'il n'y paraît

16:20
Enfin une solution pour Lucas Stassin ? Un club de Ligue 1 fait une proposition importante

Enfin une solution pour Lucas Stassin ? Un club de Ligue 1 fait une proposition importante

16:40
🎥 Le message fort de Thomas Henry après la défaite du Standard à Louvain : "Chaque semaine, il y avait quelque chose" Interview

🎥 Le message fort de Thomas Henry après la défaite du Standard à Louvain : "Chaque semaine, il y avait quelque chose"

15:40
"Anderlecht a fait preuve de naïveté" : Philippe Albert analyse la défaite des Mauves et évoque la situation d'Hasi

"Anderlecht a fait preuve de naïveté" : Philippe Albert analyse la défaite des Mauves et évoque la situation d'Hasi

16:00
Deux joueurs d'Anderlecht ciblés par Malines pour combler le probable départ de Rob Schoofs

Deux joueurs d'Anderlecht ciblés par Malines pour combler le probable départ de Rob Schoofs

15:20
Senne Lammens a fait son choix : il va rejoindre un grand club européen

Senne Lammens a fait son choix : il va rejoindre un grand club européen

15:00
Anderlecht aurait bien besoin... d'un Mogi Bayat pour sa fin de mercato infernale

Anderlecht aurait bien besoin... d'un Mogi Bayat pour sa fin de mercato infernale

14:40
3
Un club de Ligue 1 veut arracher Mathieu Epolo au Standard

Un club de Ligue 1 veut arracher Mathieu Epolo au Standard

14:20
Le Patro Eisden de Stijn Stijnen n'a pas changé : "Après 10 minutes, il prenait 40 secondes pour dégager"

Le Patro Eisden de Stijn Stijnen n'a pas changé : "Après 10 minutes, il prenait 40 secondes pour dégager"

13:00
Anderlecht aurait dû obtenir un penalty selon un ancien arbitre : "Burgess s'en sort toujours"

Anderlecht aurait dû obtenir un penalty selon un ancien arbitre : "Burgess s'en sort toujours"

14:00
La fin d'une coalition : Wouter Vandenhaute évoque sa rupture avec Marc Coucke

La fin d'une coalition : Wouter Vandenhaute évoque sa rupture avec Marc Coucke

13:30
De quoi le relancer dans la course aux Diables ? Albert Sambi Lokonga quitte Arsenal et s'offre un nouveau défi

De quoi le relancer dans la course aux Diables ? Albert Sambi Lokonga quitte Arsenal et s'offre un nouveau défi

12:40
Le remplaçant, ou le nouveau Mahamadou Doumbia : un talent du PSV arrive à l'Antwerp

Le remplaçant, ou le nouveau Mahamadou Doumbia : un talent du PSV arrive à l'Antwerp

12:20
Et maintenant, on fait quoi ? Le discours de crise de Besnik Hasi à quelques mètres de la fronde des supporters Réaction

Et maintenant, on fait quoi ? Le discours de crise de Besnik Hasi à quelques mètres de la fronde des supporters

11:40
La décision finale est prise pour Joël Ordonez : le Club de Bruges va devoir recoller les morceaux

La décision finale est prise pour Joël Ordonez : le Club de Bruges va devoir recoller les morceaux

12:00
Ca bouge à Anderlecht : Wouter Vandenhaute fait un premier pas vers la sortie !

Ca bouge à Anderlecht : Wouter Vandenhaute fait un premier pas vers la sortie !

11:24
3
Prêt en vue pour Shandre Campbell : un ancien entraîneur de Bruges en passe de le recruter

Prêt en vue pour Shandre Campbell : un ancien entraîneur de Bruges en passe de le recruter

11:00
Accord trouvé : Loïs Openda tient aussi son transfert vers un géant européen !

Accord trouvé : Loïs Openda tient aussi son transfert vers un géant européen !

10:40

Plus de news

Les plus populaires

Division 2

 Journée 4
KV Courtrai KV Courtrai 2-0 Francs Borains Francs Borains
SK Beveren SK Beveren 3-0 La Gantoise La Gantoise
Beerschot Beerschot 1-0 Lierse SK Lierse SK
RFC Seraing RFC Seraing 3-1 Olympic Charleroi Olympic Charleroi
FC Liège FC Liège 0-2 Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen
Eupen Eupen 1-0 RSCA Futures RSCA Futures
Lommel SK Lommel SK 3-1 KSC Lokeren KSC Lokeren
Club Brugge NXT Club Brugge NXT 1-2 Jong Genk Jong Genk
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved