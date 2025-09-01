"C'est ça le gros problème" : David Hubert prend la parole sur l'affaire Wouter Vandenhaute

Le dernier coach d'Anderlecht avant Besnik Hasi, David Hubert, s'est exprimé à propos du cas Wouter Vandenhaute. Le président du club a ce lundi décidé de remettre son mandat.

Ce dimanche encore, de nombreuses affiches avec écrit "Wouter buiten" ont été aperçus lors d'Union-Anderlecht. Cela était déjà le cas lorsque l'actuel coach de l'OH Louvain était à la tête du groupe anderlechtois : "Je crois que ces banderoles sont recyclées parce que ce n'est pas la première fois qu'ils les ressortent. Et c'était lors de la période où moi j'étais coach d'Anderlecht."

David Hubert est clair, il y a un problème de structure à Anderlecht : "Pour moi c'est la base. Quand on ne construit pas sur des fondations saines et stables, on n'arrivera jamais à mettre un toit sur la maison. Et c'est ça le gros problème."

L'important, c'est d'avoir une stabilité

"On essaie toujours de changer les dernières choses, mais en fait l'important, c'est d'avoir une stabilité, une ligne de conduite bien claire," poursuit-il au micro de RTL Sports dans l'émission Dans le vestiaire.

L'ex-coach des Mauves veut cependant préciser que le président est quelqu'un qu'il respecte : "Je l'apprécie, c'est une bonne personne. Il veut énormément de bien."

David Hubert avait été entraîneur du club bruxellois du 10 octobre 2024 au 19 mars 2025. Il avait notamment atteint la finale de la Coupe de Belgique avec l'équipe bruxelloise, mais il n'a pas pu être sur le banc pour la disputer avec ses hommes puisqu'il a été limogé avant la rencontre.