Le remplaçant de Charles Vanhoutte à l'Union Saint-Gilloise est connu

L'Union Saint-Gilloise n'a pas tardé à trouver un remplaçant à Charles Vanhoutte. Rob Schoofs, milieu de Malines, va signer dans le club bruxellois.

Ce lundi soir, Charles Vanhoutte a officiellement été annoncé comme nouveau joueur de l’OGC Nice. Ce transfert permet au néo-Diable Rouge de passer un cap dans sa carrière en rejoignant un club évoluant dans l’un des cinq plus grands championnats.

Ce départ est cependant une grosse perte pour les Unionistes puisqu’ils perdent l’un de leurs cadres. Les dirigeants du club ont alors dû s’activer pour trouver un remplaçant en cette fin de mercato et c’est désormais chose faite.



Lire aussi… OFFICIEL : Charles Vanhoutte quitte l'Union Saint-Gilloise et rejoint la Ligue 1

Un accord trouvé

Rob Schoofs va rejoindre la formation championne en titre selon le Nieuwsblad. Un accord a été trouvé entre les deux clubs pour un transfert. Il devrait signer un contrat de trois saisons.

Le médian s’apprête à fermer un grand chapitre de sa carrière. Il était à Malines depuis 2017, équipe avec laquelle il a disputé un total de 282 matchs. Avant ce passage, il a évolué sous les couleurs de La Gantoise (2016-2017) et de Saint-Trond (2011-2016), où il a été formé (2003-2011).

Samedi dernier, il a vraisemblablement inscrit son dernier but sous les couleurs malinoises (26e minute de jeu). Un but d’autant plus fort en émotion pour lui puisqu’il a récemment perdu sa grand-mère. Les hommes de Frederik Vanderbiest s’étaient imposés 3-2 contre la RAAL La Louvière alors qu’ils étaient toujours menés 2-1 jusqu’à la 90e minute.

Avec l’Union Saint-Gilloise, il aura l’occasion de disputer la Ligue des Champions. Son équipe affrontera l’Inter (domicile), le Bayern (extérieur), l’Atalanta (domicile), l’Atlético Madrid (extérieur), Marseille (domicile), le PSV (extérieur), Newcastle (domicile) et Galatasaray (extérieur).