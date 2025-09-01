OFFICIEL : Charles Vanhoutte quitte l'Union Saint-Gilloise et rejoint la Ligue 1

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

C'est officiel, Charles Vanhoutte signe à l'OGC Nice. Le milieu de terrain de 26 ans quitte la JPL pour la Ligue 1 et entend y jouer d'emblée un rôle majeur.

L’Union Saint-Gilloise a annoncé lundi soir son deuxième départ de la journée. Plus tôt, le transfert d’Alessio Castro-Montes vers le FC Cologne avait déjà été officialisé.

Cette fois, c’est celui de Charles Vanhoutte à l’OGC Nice qui est confirmé. Ces derniers jours, beaucoup de rumeurs circulaient quant à la concrétisation de l’opération. Maintenant que tout est acté, l’Union devrait logiquement chercher un remplaçant. Le club viserait le joueur du KV Malines, Rob Schoofs.



Vanhoutte a remporté la Coupe, le titre de champion et la Supercoupe avec l’Union

Vanhoutte avait rejoint l'Union e à l’été 2023, en provenance du Cercle de Bruges. Le milieu de 26 ans s’est très vite imposé comme un joueur essentiel.

Il ouvre aujourd’hui un nouveau chapitre de sa carrière, quelques jours seulement après avoir été appelé en équipe nationale par le sélectionneur Rudi Garcia. "Je me sens prêt et déterminé. Je suis très heureux de rejoindre le Gym. J’attends impatiemment de découvrir la L1 et mon nouvel environnement", a-t-il confié.

"Mes objectifs sont simples : je veux me battre pour le club, pour mes coéquipiers, pour les supporters. À nous de tout faire pour être compétitifs et pour gagner le plus de matchs possible", conclut-il.