Marc Coucke s'exprime sur sa rupture avec Wouter Vandenhaute : "Quelque chose s'est brisé entre nous"

Wouter Vandenhaute a remis son mandat de président du RSC Anderlecht. Marc Coucke a réagi à cette annonce dans un message publié sur ses réseaux sociaux ce lundi soir.

Dans un message détaillé publié sur Instagram, Marc Coucke a réagi à la controverse des derniers jours à sa manière bien particulière. Il reconnaît qu’il y a bien eu une cassure entre les deux.

"Chers supporters du plus grand club du pays", a-t-il commencé dans un long message. "Comme je l’avais promis hier, un bref état des lieux, même si beaucoup de choses se sont passées depuis."



Lire aussi… Contrairement à Wilmots, Renard est prêt à mourir avec ses idées... mais a-t-il le choix ?

Marc Coucke précise ensuite son objectif : "Quel était mon but ? Avant tout, mon engagement global envers le club. Je ne cherchais ni poste, ni pouvoir, ni avantages. Je veux simplement offrir aux fans ce dont ils rêvent et ce à quoi ils ont droit."

Il a aussi annoncé vouloir renforcer le conseil d’administration : "Pour pouvoir encore mieux aider le club et la direction."

Enfin, il évoque sa relation avec Wouter : "Wouter et moi avons toujours fait de notre mieux pour l’avenir du club, même si quelque chose s’est brisé entre nous ces derniers mois. Nous avions une vision différente."