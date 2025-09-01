Stabilité ou changement ? Anderlecht a déjà pris sa décision pour Besnik Hasi

Stabilité ou changement ? Anderlecht a déjà pris sa décision pour Besnik Hasi
Photo: © photonews
Le limogeage de Besnik Hasi semble, pour beaucoup, être la prochaine étape après la semaine catastrophique qu'Anderlecht vient de traverser. La défaite à Athènes, la perte du derby bruxellois et le mécontentement des supporters mettent l'entraîneur sous une forte pression.

Après six journées de championnat, le Sporting d'Anderlecht se trouve à un premier carrefour de sa saison : tenir bon sur le projet en cours ou tourner une fois de plus la page. Un licenciement de Besnik Hasi serait un signal clair envoyé aux supporters : il faut faire mieux. Hasi a commis des erreurs, il en est conscient lui-même.

Hasi a commis des erreurs, mais ne sera pas licencié

Donner une place de titulaire à Basile Vroninks à Häcken, jeter Yasin Özcan dans la gueule du loup à Athènes ou placer Tristan Degreef à un poste qui ne lui est pas familier : ce sont des choix qui n’ont pas produit les résultats escomptés. De plus, la récolte de points est maigre et l’équipe manque de confiance et d’automatismes.

Néanmoins, la direction du club doit se demander si un nouvel entraîneur est la solution. La stabilité est un problème récurrent à Anderlecht. Un licenciement après seulement six journées signifierait un nouveau départ, un nouveau projet, et une nouvelle perte de temps. Et alors se pose la question : qui est disponible aujourd’hui pour faire mieux ? Philippe Clement ? Pour le moment, un licenciement de Hasi n’est pas à l’ordre du jour.

Olivier Renard est aussi pointé du doigt

Il faut également souligner que Hasi doit trouver l’équilibre délicat entre les résultats et l’intégration des jeunes talents. Si Anderlecht veut offrir des opportunités à sa jeunesse, les erreurs font partie du jeu. Le problème est que ces erreurs s’accumulent au sein d’une équipe qui manque de joueurs expérimentés. Avec une base sportive instable, même la plus grande fabrique de talents vacille.

La responsabilité n’incombe pas seulement à l’entraîneur. Le directeur sportif, Olivier Renard, est de plus en plus pointé du doigt. Les investissements de 16 millions d’euros ne se sont pas traduits sur le terrain. Les renforts coûteux sont blessés, insuffisamment intégrés ou stagnent chez les RSCA Futures. Pendant ce temps, le marché des transferts sortants reste inactif, augmentant la pression.

La journée de lundi sera cruciale. Marc Coucke a annoncé qu’il allait briser le silence. Les supporters attendent des réponses, les joueurs, de la clarté, et la direction, une orientation. Se demander si Hasi sera la victime, c’est spéculer. Mais une chose est sûre : à Anderlecht, les marges pour faire un nouveau faux pas sont presque nulles.

