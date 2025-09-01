Marc Coucke fait une promesse aux supporters d'Anderlecht après "un mois d'août dramatique"

Photo: © photonews

Marc Coucke doit avoir du mal à trouver le sommeil ces dernières semaines. Le début de saison du RSC Anderlecht est loin de se passer comme prévu.

Il a pris ses distances, et échappe aux foudres des supporters et ultras du RSC Anderlecht qui réclament pour l'instant la tête de Wouter Vandenhaute, voire de Besnik Hasi. Mais Marc Coucke n'a pas eu d'autre choix que de sortir du bois quelques heures avant le coup d'envoi d'Union-Anderlecht.

"Puisse la chance commencer à tourner après un dramatique mois d'août", commence ainsi le propriétaire du Sporting d'Anderlecht dans un message posté sur Instagram. Il n'aura pas été entendu, le RSCA s'étant incliné 2-0 au Parc Duden.

Lire aussi… 🎥 L'heure est grave : les supporters d'Anderlecht ont bloqué les joueurs à Neerpede, sous les yeux de la police

"Etant donné que beaucoup de supporters m'ont posé des questions au sujet de mon implication, j'arriverai demain avec des clarifications au sujet de notre club bien-aimé", ajoute Coucke, qui devrait ainsi répondre aux questions des supporters dans un live Instagram, comme il avait déjà pu le faire par le passé.

Reste à voir si la façon dont le derby de Bruxelles s'est terminé, à savoir dans la tension, et sous les "Wouter buiten" clairement entendus au stade, changera les plans de Marc Coucke. Car ce dernier ne pourra pas éviter les questions au sujet du président d'Anderlecht, très critiqué. 

La position de Vandenhaute est fragilisée, et celle de Besnik Hasi, qui a échoué à qualifier le RSCA pour l'Europe après avoir échoué en Playoffs et en finale de la Coupe la saison passée, semble carrément intenable. Les semaines à venir seront encore chaudes au Lotto Park...

