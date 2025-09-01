Thibaut Courtois a quitté l'entraînement des Diables Rouges en boitant : trois absents lors de la séance de la Belgique

Les Diables Rouges ont pris part à un entraînement ouvert au Proximus Basecamp de Tubize ce lundi. Les hommes de Rudi Garcia ont commencé à se préparer pour les deux matchs qu'ils disputeront lors de cette trêve.

Au programme, il y aura d'abord un déplacement à Vaduz face au Liechtenstein ce jeudi. Ensuite, les Belges recevront le Kazakhstan au Lotto Park dimanche. Il s'agit de rencontres qualificatives en vue de la Coupe du Monde 2026.

Comme cela était déjà le cas en juin, les Diables Rouges ont participé à un entraînement qui a pu être observé par près de 1000 supporters. Les joueurs ont pris quelques photos, signé quelques autographes et ont pu quelque peu discuter avec de nombreux fans.

Mais alors quels joueurs étaient présents lors de cette séance ? Au total, ils étaient 22 sur le terrain d'entraînement selon la RTBF Sport.

Trois absences sont à signaler, pointe le média public : Loïs Openda, qui finalise sa signature à la Juventus, Charles Vanhoutte, qui quant à lui rejoint l'OGC Nice, et Thomas Meunier, qui est resté à l'écart du groupe. Bonne nouvelle : Malick Fofana était de la partie alors qu'il est sorti blessé dimanche lors d'un match entre l'OL et l'OM.

Thibaut Courtois a quitté la séance avant les autres

Après avoir échangé avec les supporters, beaucoup de joueurs sont rentrés en salle pour faire du vélo et de la récupération. Seuls dix Diables Rouges sont réellement restés sur la pelouse pour s'entraîner : Maarten Vandevoordt, Arthur Theate, Alexis Saelemaekers, Nicolas Raskin, Michy Batshuayi, Leandro Trossard, Jérémy Doku, Koni De Winter, Timothy Castagne et Thibaut Courtois.

La RTBF précise que Thibaut Courtois a quitté la séance avant les autres. Il boitait légèrement. Le groupe s'envolera pour Vaduz ce mercredi dans la matinée.