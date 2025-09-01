Une décision devait tomber le 31 août : où en est la rotation des gardiens au Club de Bruges ?

Une décision devait tomber le 31 août : où en est la rotation des gardiens au Club de Bruges ?
Photo: © photonews

Le but de l'égalisation de La Gantoise est tombé dans les dernières minutes, face au Club de Bruges. Une action sur laquelle Hugo Siquet et Nordin Jackers pouvaient mieux faire.

Le Club de Bruges a instauré depuis le début de la saison un système de rotation entre ses gardiens. Nordin Jackers comme Simon Mignolet ont ainsi eu l’occasion de disputer plusieurs rencontres.

Le club brugeois, via Nicky Hayen, avait annoncé qu’une décision définitive serait prise le 31 août concernant le gardien titulaire. Mais, à ce jour, personne n’a été désigné numéro un. Et il n’est pas exclu que cela ne change pas de sitôt.

"Regardez les matchs précédents : on ne peut rien reprocher aux gardiens jusqu’ici. Faut-il vraiment changer dès que quelqu’un commet une erreur ? Nous avons simplement beaucoup de qualité dans notre effectif", a déclaré Nicky Hayen en conférence de presse après le partage dans le derby dess Flandres.

La rotation des gardiens n'est pas encore finie à Bruges

"Arrêtez de poser des questions sur le système de rotation, cela n’aura aucune incidence sur notre décision. Sur le terrain, il y a parfois des changements d’un match à l’autre", a ajouté l’entraîneur, qui a aussi commenté la façon dont le but avait été inscrit.

Il n’est donc pas impossible que Nicky Hayen choisisse de poursuivre avec cette alternance dans les prochains mois. L’entraîneur a d’ailleurs comparé la situation à celle des joueurs de champ, qui obtiennent parfois du temps de jeu même en entrant en cours de match.

Reste à savoir si ce choix est judicieux. Les analystes rappellent que les rotations dans les buts finissent rarement par fonctionner, mais la situation actuelle est particulière. Simon Mignolet a déjà eu besoin de souffler la saison passée, et Nordin Jackers pourrait progressivement hériter de davantage de responsabilités, avant peut-être de devenir son successeur attitré.

