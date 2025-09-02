Ça s'active à Charleroi : deux arrivées bientôt finalisées, dont un ailier de Pro League

Charleroi s'est activé dans le sens des départs, hier. Aujourd'hui, cela devrait s'accélérer en ce qui concerne les arrivées.

Hier, Charleroi a confirmé le prêt de Freddy Mbemba à Guingamp et le départ de Jérémy Petris à Watford. Aujourd'hui, la journée s'annonce à nouveau assez active, mais cette fois dans le sens des départs. À l'image des arrivées d'Aurélien Scheidler, Kevin Van Den Kerkhof et Jules Gaudin coup sur coup la semaine dernière, cela s'active en coulisse.

Comme l'écrit Le Soir, les Zèbres finalisent le transfert de l’attaquant polonais Filip Szymczak. Il s'agira d'un prêt avec option d'achat. Longtemps international espoir polonais, Szymczak avait déjà été prêté la saison passée mais a recommencé la saison comme titulaire au Lech Poznan, avant de reperdre sa place.

Éliminé par l'Etoile Rouge de Belgrade en Ligue des Champions, le club polonais s'est résolu à faire de la place dans son effectif et à laisser partir son ailier droit. Tout profit pour Chaleroi.

Deux renforts pour le prix d'un

Les Zèbres sont également en passe d'attirer Patrick Pflücke, rapporte Sacha Tavolieri. L'Allemand de 28 ans entre dans sa dernière année au KV, où il a lui aussi perdu sa place de titulaire il y a quelques semaines.

Le Sporting se renforce donc sur son flanc droit avec ces deux arrivées, qui devraient être officialisées dans la journée. Reste à voir si cela sera suffisant pour permettre à Rik De Mil pour rebâtir une équipe compétitive. Mais comme c'est souvent le cas au Mambourg, les bonnes affaires ne font que commencer.