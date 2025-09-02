Adriano Bertaccini a été opéré : voici combien de temps il sera finalement absent avec Anderlecht

Blessé au genou, Adriano Bertaccini a été opéré ce mardi matin. Sa réeele durée d'absence est désormais connue.

Le nouveau buteur des Mauves sera finalement indisponible pour une période de 6 à 8 semaines révèle La DH Les Sports +. Avant l'opération, les examens ne donnaient pas de certitude par rapport à la nature et surtout à la gravité de la blessure.

Le club bruxellois espérait que seul le ménisque soit touché. Finalement, heureusement pour la formation de la capitale belge, aucune autre lésion n’a été détectée.

Bertaccini va manquer au minimum cinq matchs

Le buteur belgo-italien ne sera pas absent plusieurs mois comme on pouvait le craindre. Il va finalement manquer au moins cinq rencontres des Mauves.

Adriano Bertaccini devrait ne pas être de la partie contre le KRC Genk, l'Antwerp, l'OH Louvain, le Standard et Saint-Trond. Pas de classico ni de retrouvailles avec son ancien club ne devraient donc être au programme pour lui.

Il pourrait au mieux revenir le 25 octobre pour le match des Anderlechtois à Charleroi. S'il n'est pas encore disponible à ce moment-là, il pourrait retrouver les terrains soit le 1er novembre contre Malines, soit au pire le 8 contre le Club de Bruges.