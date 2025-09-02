Ivan Leko critique sa direction, Hein Vanhaezebrouck réagit à la sortie de l'ancien entraîneur du Standard

Ivan Leko critique sa direction, Hein Vanhaezebrouck réagit à la sortie de l'ancien entraîneur du Standard
Après le match nul face au Club de Bruges, Ivan Leko a réclamé des renforts pour La Gantoise. Ancien coach gantois, Hein Vanhaezebrouck a commenté cette sortie.

Ivan Leko était clair après le match nul contre le Club de Bruges : pour jouer les premiers rôles et se rapprocher du top 3, des renforts doivent arriver dans la semaine à venir.

"Quand on voit que nous avons vendu pour 25 millions d’euros et perdu quinze joueurs, c’est normal", a-t-il reconnu dans son analyse à la Planet Group Arena après la rencontre face aux Blauw en Zwart.

Ivan Leko a choisi des mots très durs. Ses propos laissaient clairement planer une critique envers sa propre direction.

Vanhaezebrouck donne raison à Ivan Leko.

"Un entraîneur peut aussi se taire, bien sûr. On dit maintenant : Hein faisait autrement. Non, Hein faisait exactement la même chose. Hein en parlait en interne, il répétait cela quatre, cinq fois", a expliqué Hein Vanhaezebrouck dans le Nieuwsblad.

"Leko a sans doute déjà abordé ce sujet en interne aussi, mais si rien ne bouge, alors tu l’exposes publiquement. Je comprends parfaitement son discours : évidemment, cette responsabilité incombe à la direction."

