Le Standard, Charleroi, l'Union et maintenant Bruges ! Une mesure forte pour le déplacement à la RAAL

Lors de la journée de reprise, la RAAL accueillera le Club de Bruges. Une nouvelle affiche...encore une fois synonyme de polémique à venir pour l'Easi Arena.

Face au manque de place décrié pour le parcage visiteur, le Standard, Charleroi et l'Union Saint-Gilloise avait déjà vivement protesté à l'occasion de leur venue à La Louvière. Les supporters rouches avaient même boycotté le déplacement. C'est désormais au Club de Bruges de faire pareil.

Il n'y aura aucun sympathisant blauw en zwart dans la Région du Centre le samedi 13 septembre. Les North Fanatics 2013 l'ont annoncé dans un communiqué : ils iront au match de l'équipe U23 à place. Le Club NXT reçoit le RFC Liège.

Ils ne le font pas de gaieté de coeur : "C'est un match historique, car ce club de tradition fait son retour en première division du football belge après dix-neuf ans. Un club connu pour la ferveur de ses supporters et son histoire. Ce déplacement promettait d’être très captivant pour nos fans. La Louvière revient en première division avec un tout nouveau stade, un exemple dont la Flandre pourrait s’inspirer".

De moins en moins de supporters visiteurs

"Cependant, nous avons appris ces dernières semaines que ce match n’offrait qu’environ 450 tickets pour les supporters visiteurs. Cela nous semble être un nouveau point négatif dans une tendance qui s’aggrave d’année en année. Malgré l’intérêt croissant pour suivre notre Club bien-aimé à travers tout le pays, et même en Europe, nous constatons que de moins en moins de billets pour les déplacements sont mis à disposition", déplorent-ils.

Les Blauw en Zwart sont attristés de la tendance actuelle : "Nous ne pouvons accepter que de plus en plus de personnes se voient refuser l’accès aux matches à l’extérieur pour des raisons absurdes. De cette manière, nous nous dirigeons vers un football sans supporters visiteurs, ce qui est inacceptable ! À l’avenir, nous continuerons à lutter contre cette tendance par tous les moyens".

Ils veulent envoyer un signal clair : "Le système de points utilisé par la fédération pour obtenir des billets pour les matches à l’extérieur rend ceci impossible pour les nouveaux fans du club. Soutenir notre club devient de plus en plus difficile au fil des années, et cela vaut pour tous les clubs du football belge. La jeunesse est l’avenir, et si le football et sa culture de supporters continuent d’évoluer de cette manière, les jeunes perdront rapidement tout intérêt à soutenir un club de football".