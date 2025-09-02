Maintenant, c'est presque fait : Kasper Dolberg s'apprête à quitter Anderlecht

Kasper Dolberg s'apprête à signer son contrat avec l'Ajax. L'avant-centre devrait faire son retour dans le club néerlandais où il avait déjà évolué de 2015 à 2019.

Cela n'est plus qu'une question de temps pour que Kasper Dolberg soit officiellement un joueur de l'Ajax. Le journaliste et expert mercato Sacha Tavolieri révèle que le Danois passe sa visite médicale ce mardi en début d’après-midi.

Anderlecht et l'équipe d'Eredivisie finalisent les derniers détails du deal dans le même temps. On ignore pour le moment s'il s'agit d'un prêt avec obligation d'achat ou d'un transfert définitif.



Dans de nombreux championnats européens, le marché des transferts est fermé, mais aux Pays-Bas ce n'est pas encore le cas. Celui-ci fermera ses portes ce mercredi (ouvert jusqu'au 2 septembre).

Le buteur était arrivé chez les Mauves en juillet 2023. Avec le club bruxellois, il a disputé un total de 96 matchs pour 44 buts inscrits et 16 passes décisives délivrés.

Ce départ ne sera évidemment pas simple à combler à Anderlecht. Il y a peu de solutions au poste d'avant-centre. Adriano Bertaccini est blessé pour plusieurs semaines. Luis Vázquez devrait donc être titulaire.