Officiel : Eupen aide Charleroi en attirant un attaquant en quête de temps de jeu

Charleroi a officialisé le départ de Mondy Prunier à Eupen. L'attaquant haïtien est prêté jusqu'en fin de saison.

Il y a un an, Charleroi avait été dénicher Mondy Prunier au FC Versailles et l'avait immédiatement prêté chez les Francs Borains. L'attaquant haïtien s'y était montré à son avantage avec 10 buts au Stade Robert Urbain.

Malgré les progrès effectués sous la houlette de Karim Belhocine, il n'est pas revenu à Charleroi dans la peau d'un titulaire en puissance. De Mil ne l'a d'ailleurs pas sélectionné une seule fois cette saison.

Une deuxième saison dans l'antichambre de l'élite

Comme attendu, le Sporting l'a prêté pour continuer à décrocher du temps de jeu. Comme la saison dernière, cela sera en D1B. C'est en effet Eupen qui a finir par le récupérer.

L'Alliance se renforce donc avec un nouveau numéro neuf et apporte du poids à son secteur offensif. Un renfort bienvenu, notamment suite au départ à la retraite de Renaud Emond.

Il s'agit du deuxième attaquant transféré par Eupen durant ce mercato après l'arrivée de Daniel Kasper en provenance de Greuther Fürth.