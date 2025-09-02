OFFICIEL : le Sporting de Charleroi recrute un nouveau flanc droit d'expérience pour concurrencer Antoine Bernier

OFFICIEL : le Sporting de Charleroi recrute un nouveau flanc droit d'expérience pour concurrencer Antoine Bernier
Photo: © photonews
C'est officiel, le Sporting de Charleroi a enregistré une nouvelle arrivée ce mardi. Patrick Pflücke rejoint les Zèbres.

Le milieu droit allemand a paraphé un contrat de deux saisons, soit jusqu'en juin 2027, avec une année en option. Le joueur arrive en provenance du KV Malines pour 400 000 euros selon Transfermarkt.

Le néo-Carolo était arrivé en Belgique en juillet 2023 en signant avec les Malinois. Il va donc désormais connaître sa seconde aventure dans le plat pays.

Avec l'équipe de Pro League il a disputé un total de 75 matchs pour neuf buts inscrits et onze passes décisives délivrées. En ce début de saison, il avait pris part à chacune des six rencontres de Malines. Son temps de jeu a cependant régressé au fur et à mesure des matchs. 

Un renfort d'expérience

Il a été formé en grande partie à Mayence (Allemagne) avant de rejoindre l'équipe B de Dortmund (Allemagne), Uerdingen (Allemagne), le Roda JC (Pays-Bas) et le Servette (Suisse). De nombreuses aventures ont donc déjà été au rendez-vous pour Patrick Pflücke.

Il entrera en concurrence avec Antoine Bernier sur le flanc droit. Les Zèbres étaient à la quête d'un renfort d'expérience, ce à quoi son profil correspond parfaitement.

Charleroi
Patrick Pflücke

